بسبب الطقس.. تأجيل حفل العبداللات وعسّاف في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة مسرح المجاز عن تأجيل حفل الفنّان الأردني عمر العبداللات، ومحبوب العرب الفلسطيني محمد عسّاف، إلى 24 الجاري، والذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان «هلا بالمجاز».

وأرجعت إدارة المسرح تأجيل الحفل إلى الأحوال الجوية غير المستقرة، وتوقعات تساقط الأمطار، وحفاظاً على سلامة وأمن جمهور المسرح، وحرصاً على أن يستمتعوا بأجواء الحفلة، كما ذكرت في بيانها، مشيرة إلى أن جميع التذاكر التي حجزت سابقا، ستبقى سارية ويمكن الدخول بها في الموعد الجديد للحفل.

يشار إلى أن مسرح المجاز استضاف فعاليات تضم نجوماً معروفين من داخل العالم العربي وخارجه، كما استضاف المسرح مجموعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين.