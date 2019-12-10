بعد صراع 17 عاماً مع السرطان.. وفاة المغنية ماري فريدريكسون

المصدر: ستوكهولم - د.ب.أ

توفيت المغنية السويدية الشهيرة ماري فريدريكسون، عضوة فرقة «روكسيت» الموسيقية الأكثر مبيعاً، عن عمر ناهز 61 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقدمت الفرقة الموسيقية المكونة من عضوين، هما ماري فريدريكسون، وبير جيسيل (60 عاماً)، أغنيات لاقت نجاحاً مبهراً.

وفي عام 2002، تم تشخيص إصابة ماري وعلاجها من ورم في المخ.

من جانبها، قالت مديرة أعمال الفنانة الراحلة في بيان لها، إنها توفيت الاثنين بعد معركة استمرت 17 عاماً مع مرض السرطان.

وكانت ماري، المنحدرة من جنوب السويد، قد بدأت العمل مع جيسيل في عام 1986.

ونصح الأطباء ماري في عام 2016، بالتوقف عن القيام بجولات موسيقية، بعد أن نجحت في البداية في محاربة الورم.

من جانبه، قال جيسيل في تعليق له: «شكراً لك يا ماري على كل شيء. لقد كنت موسيقية رائعة وصاحبة صوت شديد التميز ومؤدية رائعة».