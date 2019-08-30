"توم وجيري" في جولة بـ"سيتي سنتر" عجمان والفجيرة والشارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يلتقي عالم الرسوم المتحركة بالعالم الواقعي في المناطق الشمالية هذا الصيف، حيث ستقدم شخصيتا "وارنر براذرز" توم وجيري برنامجاً ترفيهياً في مراكز تسوق "سيتي سنتر الفجيرة"، و"سيتي سنتر عجمان"، و"سيتي سنتر الشارقة".

وعبر فعالية تمتد لأربعة أيام في كل مركز تسوق، سيتاح للعائلات لقاء القط والفأر المحبوبين، والغناء معهما والمشاركة معهما في صناعة أعمال إبداعية ضمن ورش الفنون والأعمال اليدوية، ويعكس برنامج الفعالية، المقامة تحت عنوان "موعد مع المزيد من الترفيه"، توجّه شركة "ماجد الفطيم ، إلى جعل كل فرع من فروع "سيتي سنتر" وجهة مثالية للعائلات، تقدم لها تجربة ترفيه وتسوق لا مثيل لها.

وكان "سيتي سنتر الفجيرة" أول محطات الثنائي الكرتوني من 28 إلى 31 أغسطس، ويتبعه "سيتي سنتر عجمان" بين 4 و7سبتمبر، ومن ثم "سيتي سنتر الشارقة" بين 11 و14 سبتمبر.

وقال عبدالله البلوشي، مدير المركز: "ننتظر بحماسة استقبال توم وجيري في مراكز التسوق الخاصة بنا لنرى الابتسامات التي سيرسمونها على وجوه ضيوفنا، مهما كانت أعمارهم. يسعدنا جداً أن نتعاون مع (وارنر براذرز) وأن نأتي بهذا العرض الترفيهي إلى مراكز التسوق الخاصة بنا في المناطق الشمالية، ليكون سبباً آخراً من الأسباب التي تجعل مراكز تسوق (سيتي سنتر) مكاناً يحب الجميع التسوق وتناول الطعام واللعب والفوز فيه".

يذكر أن زيارة توم وجيري جزء من برنامج واسع من الأنشطة الخاصة بالعودة إلى المدرسة في مختلف مراكز التسوق التابعة لـ "ماجد الفطيم" في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتزامن مع استعدادات العائلات لبداية السنة الدراسية. وفي مراكز تسوق مختارة، لدى الأهالي الذين يتسوقون من أجل العودة إلى المدرسة فرصة للفوز باسترجاع أقساط ابنهم المدرسية، وجوائز مالية فورية، وبطاقات هدايا من المول، ووجبات ومشروبات مجانية، وغيرها من الجوائز القيمة.

