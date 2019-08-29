التدريبات المفتوحة لـ"يو إف سي" في أبوظبي مطلع سبتمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



في إطار استعداد العاصمة أبوظبي لاستقبال أسبوع أبوظبي للتحدي، أعلن ياس مول، مركز التسوّق والترفيه في أبوظبي، عن استضافته لمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الرياضية الحافلة بالتشويق والحماس.

وتمهيداً للحدث الرياضي المنتظر والنشاطات الترفيهية المرافقة، يستضيف ياس مول ثلاثة أيام حافلة بالأنشطة القتالية المستوحاة من فنون الدفاع عن النفس، كما سيقدم ياس مول فرصة للجماهير، للتعرف وتجربة حياة ما وراء الكواليس لأبرز نجوم بطولة القتال العالميين أثناء التدريبات المفتوحة، وسيحصل الجميع على فرص للفوز بالجوائز اليومية والجوائز الكبرى مثل تذاكر الحفلات الموسيقية وتجارب كبار الشخصيات والتذكارات الخاصة الموقّعة.

وسيتسنى للزوار مشاهدة التدريبات المفتوحة في يوم الأربعاء 4 سبتمبر المقبل، وذلك مباشرة على حلبة صممت خصيصاً لهذا الحدث في ساحة تاون سكوير في ياس مول، حيث سيقوم ستة من أبطال الألعاب القتالية بتلقي تدريب لمدة 20 دقيقة مع مدربهم الخاص، وسيحظى عشاق هذه الرياضة بفرصة حصرية للاطلاع على تحضيرات بطولة القتال النهائي.

ومن 1 إلى 3 سبتمبر، وضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، سوف تُقام العديد من العروض وورش العمل وتحديات اللياقة البدنية في ذات الحلبة في ساحة تاون سكوير في ياس مول، والتي تشمل عروض أساليب القتال المختلفة مثل التايكوندو والملاكمة التايلاندية والملاكمة والجودو، والمصارعة والكاراتيه وشوت فايتنغ، وجوجيتسو اليابانية والكيك بوكسينغ، بالإضافة إلى عروض تقنيات الدفاع عن النفس التكتيكية، والتي تقدّمها مجموعة من الرياضيين المحترفين ونوادي اللياقة البدنية الشريكة، وأبرزها "ألتيمات وومنز فيتنس كلوب"، و"أبوظبي مواي تاي"، ونادي "برايمل"، و"إف45 ترايننغ" ونادي "يو إف سي".

كما ينظم "ياس مول" جملة من الفعاليات والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار، حيث سيتم تنظيم جلسات خاصة بالأطفال حافلة بالمرح مرّتين يومياً، تليها عروض في الصباح ووقت الغداء، وأما البالغين فيمكنهم اختبار مهاراتهم ولياقتهم البدنية مع تحديات تنشيط اللياقة مرتين يومياً. وسينبض "ياس مول" بروح بطولة الألعاب القتالية مع الأنشطة المتعلقة بالحدث مثل الرسومات المؤقتة على الجسم المستوحاة من الألعاب الرياضية المحببة، إلى جانب كشك التصوير، وعرض نسخ من حزام بطولة "يو إف سي" وأكشاك بيع معدات وملابس بطولة الألعاب القتالية.

كما سيُتاح للجمهور وعشاق بطولة الألعاب القتالية الفرصة للقاء نجوم ونجمات بطولة "يو إف سي" شخصياً لمدة 45 دقيقة والتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك من الساعة 6 مساءً مع استضافة النجمة فالنتينا شيفتشينكو يوم الاثنين 2 سبتمبر والنجم ستيفن طومسون يوم الثلاثاء 3 سبتمبر.

ومن 1 لغاية 4 سبتمبر 2019، سوف يمنح ياس مول المتسوقين فرصة الفوز بجوائز يومية وجوائز كبرى من خلال الاشتراك في حملة "تسوق واربح"، حيث يمكن للمتسوّقين دخول السحب عند التسوق بقيمة 200 درهم وأكثر في ياس مول للحصول على فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيّمة، وتشمل الجوائز اليومية تذاكر للحفل الغنائي لفرقة الروك الأمريكية الشهيرة "رد هوت تشيلي بيبرز" في الرابع من سبتمبر، وحفل فنان الريغاتون الكولومبي بالفين غيغ في الخامس من سبتمبر، ومن ضمن الجوائز أيضاً بطاقات تجارب كبار الشخصيات مع إمكانية الدخول المبكر لمقابلة أبطال "يو إف سي"، بينما سيحصل 12 متسوقاً محظوظاً على دخول مجاني لحضور فعالية قياس أوزان بطولة "يو إف سي" في السادس من سبتمبر، وتشمل الجوائز الكبرى لحملة "تسوق واربح" تذكارات موقّعة من نجوم البطولة، وأعضاء فرقة رد هوت تشيلي بيبرز والفنان بالفين غيغ، وسوف يتم إجراء السحب والإعلان عن الفائزين المحظوظين في الخامس من سبتمبر 2019.

وتُقام المنافسات النهائية لبطولة "يو إف سي 242 " يوم 7 سبتمبر 2019 في صالة "ذا أرينا" المغلقة الجديدة التي تم إنشاؤها على جزيرة ياس في أبوظبي.