«أمنية» تُحقق حلم الطفل «علي» في الفروسية

أدخلت مؤسسة «تحقيق أمنية» مشاعر السعادة والفرح على قلب الطفل المريض (علي - خمسة أعوام) في الحصول على خيل خاص به، حيث أصبح محباً للخيول بعد زياراته المتواصلة لمزرعة أقاربه، ومشاهدته الخيول والمساعدة في الاعتناء بها.

وذكرت المؤسسة في بيان، أمس، أن علي كان مستعداً بملابس الفروسية لاستقبال «أوشلينا» بشوق وترقّب، فهي الفرس التي اختارها من بين الصور التي عرضها عليه فريق المؤسسة، وهي الحلم الذي سيتحوّل أمام ناظريه إلى حقيقة، لتكون الصديق الذي يعتني به خارج أوقات مواعيد العلاج، ويمضي أوقاتاً رائعة معه، إضافة إلى ممارسة رياضة الفروسية التي يعشقها.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «سعدنا بتحقيق أمنية علي، خصوصاً أن هذا الوقت يصادف عيد ميلاده الخامس، ويحتفل به مع أسرته». وأضاف: «في المؤسسة نؤمن بأن الأمنية ليست مجرد هدية تجلب الرضى المؤقّت للطفل المريض، إنها وصفة متكاملة تحمل معها الأمل والسعادة والشجاعة والتفاؤل والقوة الدافعة لمحاربة المرض ومواصلة رحلة العلاج».

من جانبها، تقدّمت أسرة علي بالشكر والتقدير لمؤسسة «تحقيق أمنية» والقائمين عليها والعاملين فيها، على جهودهم المتواصلة لنشر مشاعر السعادة والأمل في قلوب الأطفال المصابين بأمراض مزمنة.