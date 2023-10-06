على مكتب المسؤول

شرطة دبي

لاحظ سكان وسائقو مركبات في إمارة دبي، استخدام سائقي دراجات كهربائية وهوائية شوارع ومسارات داخلية غير مخصصة لهم، فضلاً عن عدم ارتدائهم «السترة الصفراء» أو ملابس عاكسة للضوء عند السير في الطرق الداخلية، ما يعرض حياتهم وحياة السائقين للخطر. ودعا السكان والسائقون الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة وحملات التوعية لمستخدمي الدراجات للالتزام بالتعليمات والإرشادات ومعايير السلامة. (أبوحسين)

بلدية الفجيرة

شكا مرتادون لشارع مسافي - الفجيرة، وجود حفريات في مناطق متفرقة تعرقل انسيابية حركة المرور، خصوصاً في ساعات الذروة، ما يربك السائقين ويعرض مستخدمي الشارع عموماً لأخطار وحوادث مرورية. ودعا الشاكون المسؤولين في بلدية الفجيرة إلى العمل على إصلاح هذه الحفر والتصدعات، من أجل رفع كفاءة الشارع، تفادياً للحوادث المحتملة والمحافظة على السلامة العامة. (أبومطر)

شرطة الذيد

شكا مستخدمون لشارع الذيد - المنامة، عدم تقيد بعض سائقي شاحنات بقواعد السير والمرور، وتعمّد بعضهم تجاوز السيارات الصغيرة بصورة خطرة، ما يشكل خطورة على حياة السائقين الآخرين. وطالب الشاكون بتكثيف دوريات الرقابة المرورية، وتوعية سائقي الشاحنات بأهمية الالتزام بأنظمة السير، خصوصاً على الشوارع السريعة، تجنباً للحوادث الخطرة، والمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين. (أبوعلي)