شرطة أبوظبي تشارك في «إسعاد المرضى»

شاركت إدارة مرور الظفرة في مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مبادرة «إسعاد المرضى» التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتحقيق رغبات عدد من المرضى في مستشفى مدينة زايد، ومستشفى المرفأ في منطقة الظفرة، والذين يتلقون العلاج في المدينة بهدف إسعادهم وإسعاد أسرهم.

وقدّم فريق العلاقات العامة في «مرور الظفرة» بمشاركة دورية السعادة، الهدايا للمرضى وتمنّى لهم الشفاء العاجل. وأعرب المرضى عن سعادتهم بزيارة فريقي هيئة الهلال الأحمر وشرطة أبوظبي، ما أسهم في التخفيف عنهم وإدخال البهجة والسعادة إلى نفوسهم.

وثمنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهود شرطة أبوظبي الإنسانية، وحرصها المستمر على المشاركة مع الشركاء في إسعاد المجتمع.