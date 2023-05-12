بلدية أبوظبي تنظم «السوق المجتمعي» في بني ياس

تنظم بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز «التواجد البلدي - بني ياس»، فعالية «السوق المجتمعي»، في مقر جمعية بني ياس التعاونية، الذي يستمر حتى 18 مايو الجاري.

ويستقبل السوق الزوار يومياً من الساعة 5:00 عصراً إلى 10:00 مساءً، حيث يوفر عشرات المنصات لعرض منتجات المشاريع، كما يتضمن تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة، مثل فقرات المسرح التفاعلية وورش التلوين المجانية للأطفال، واستعراضات الفرق الشعبية والشخصيات الكرتونية، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التفاعلية التي تم اختيارها وإقامتها بهدف إسعاد الزوار من الأعمار كافة.

ويضم السوق 30 منصة عرض، تم تخصيص 25 منها لمشاريع الأسر المنتجة، وخمس منصات لمنتجات أصحاب المشاريع من الشباب.

وتعرض الأسر المنتجة المشاركة مجموعة متنوعة من الملابس والعطور والدخون وإكسسوارات الأطفال ومستحضرات التجميل وغيرها، كما تشارك بعض الأسر المنتجة في عدد من الورش المتنوعة، منها الرسم على الحقائب والمفارش وتصميم المجوهرات.

وبهدف إسعاد الأسر وأطفالهم خلال زيارتهم للسوق، تم تخصيص ركن لسينما الأطفال لعرض مجموعة من الأفلام المحببة لهم، بالإضافة إلى تخصيص ركن لمنافسات الزوار في دوري كرة القدم على البلاي ستيشن، كما يتم تقديم ألعاب شعبية بالمجان مثل الكيرم، وتنظيم فقرات المسرح التي تتضمن العديد من المسابقات بين الجمهور وتوزيع الجوائز على الفائزين، بالإضافة إلى عروض فرق العيالة، وورش الحرف التراثية في السدو والتلي.