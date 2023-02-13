شرطة أبوظبي تُسعد 41 عاملاً بـ «فلنجعل شتاءهم أدفأ»

قدمت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، هدايا الشتاء إلى 41 عاملاً في مدينة العين، وذلك بهدف إسعادهم ضمن فعالية «فلنجعل شتاءهم أدفأ».

وأفاد نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في العين، المقدم سعيد عبدالله الحساني، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار القيم الإنسانية للمجتمع، وتعمل على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وغرس قيم العطاء والسخاء وتعزيز المشاركة المجتمعية والتعبير عن الشكر والتقدير للعمال على جهودهم في مسيرة التنمية والتطوير.

من جانبهم، أعرب العمال المشمولون بالمبادرة عن سعادتهم بهذه اللفتة النبيلة من قبل مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، مشيدين بجهود شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على ترسيخ القيم النبيلة وجودة الحياة في مجتمع الإمارات.