«قضاء أبوظبي» تطلق حملة توعية للعمال

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعية للعمال على مستوى الإمارة، تستهدف نشر الثقافة القانونية، والتعريف بالحقوق التي كفلها لهم القانون، ولاسيما مع تطبيق أحكام قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير الماضي.

وأكد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، أن التوسع في إطلاق حملات التوعية، يأتي في إطار الدور المهم الذي تؤديه بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين للحفاظ على الأمن والاستقرار. واستهلت الحملة فعالياتها وسط حضور كبير من العمال في القرية العمالية «آيكاد»، إذ تم تقديم محاضرة بثلاث لغات (العربية، الأوردو، والبنغالية) للتعريف بأبرز المواد القانونية التي نص عليها قانون العمل الجديد.