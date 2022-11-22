شرطة أبوظبي تنظم معرضاً لمنتجات أصحاب الهمم

نظمت شرطة أبوظبي معرضاً لمنتجات أصحاب الهمم وتشجيع ودعم مشروعاتهم ومنتجاتهم، والتعريف بإبداعاتهم وإنجازاتهم ضمن مشاركتها في فعاليات اليوم المفتوح لأطفال مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم، والتي أقيمت في برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد، بهدف دمجهم في الحياة اليومية وإسعادهم.

وأكد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي العميد مبارك سيف السبوسي، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ودعم المبادرات الإنسانية الهادفة التي تعزز دمج وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات ورفع جودة حياتهم، وتحقيق التطلعات في الاهتمام بأصحاب الهمم وتشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات. وتضمنت المشاركة تثقيف الأطفال مرورياً من خلال دورية الأطفال.