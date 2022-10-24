على مكتب المسؤول

شرطة أبوظبي

تتميز الطرق الخارجية في إمارة أبوظبي بأنها حديثة، وتتمتع بأعلى المواصفات العالمية وتتوافر فيها كل سبل الأمان، إذ تتنوّع فيها «حارات السير» التي تسمح لكل قائد مركبة بالسير وفقاً لظروفه ونوعية مركبته، إذ إن منظومة السرعة على الطرق الخارجية في إمارة أبوظبي تصل إلى 140 كم على طريقي (أبوظبي - دبي) و(العين - دبي)، لذا نطالب المسؤولين في إدارة المرور والدوريات في شرطة أبوظبي برفع سرعة طريقي (أبوظبي - السلع) و(أبوظبي - العين) إلى سرعة 160 كم، إذ إن تجربة السرعة على 160 كم في السنوات الماضية لم تسجل وقوع حوادث كثيرة في ظل أن الطرق تتميز بأعلى المواصفات العالمية، وتتميز بالاتساع والانسيابية وتتوافر فيها كل إمكانات السير بسرعات كبيرة كما هي الحال في الدول المتقدمة. (حمود الدرعي)

«التنمية الاقتصادية» وبلدية العين

عادت في الآونة الأخير ظاهرة مثيرة للإزعاج، تتمثل في وضع بطاقات دعائية لمراكز «مساج» على نوافذ المركبات، خصوصاً حال وجود أطفال، لأن هذه البطاقات تحمل صوراً لنساء بملابس شبه عارية وأوضاع غير لائقة، إذ يعاني سكان في مدينة العين توزيع هذه البطاقات أو الكروت في مركز المدينة، وتحديداً المنطقة التي تقع بجانب مستشفى النور سابقاً، حتى إن زجاج نوافذ المركبة يكاد يغطى ببطاقات الدعاية خلال وقوفها لدقائق في المواقف العامة، وأغلب السائقين يلقون بتلك البطاقات على الأرض وعلى الأرصفة، ما يؤدي إلى انتشار مئات بطاقات الدعاية على الأرض، بشكل غير لائق، لذا نطالب دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية العين بعمل حملات تفتيشية يومية وتحرير مخالفات على المراكز التي توزّع دعاية تحمل صوراً مخلة حرصاً على المشاعر العامة. (أبوعادل)