مدن ياس الترفيهية تستضيف طلبة من أصحاب الهمم

استضافت مدن ياس الترفيهية مجموعة من أصحاب الهمم من طلبة مركز الإمارات للتوحد، حيث أمضوا ثلاثة أيام حافلة بالبهجة والمرح والأنشطة الصيفية الترفيهية.

واستمتع الطلبة خلال هذه الزيارة بمجموعة واسعة من الألعاب المميزة والمتنوعة التي توفرها مدن ياس الترفيهية، حيث شاركوا في العديد من الأنشطة، مثل «الصيف الإيطالي»، وموسم «دي سي سوبر هيروز»، والتقوا بأبرز شخصيات «الأنيميشن» والـ«سوبر هيروز»، واستمتعوا بأجمل المغامرات والتجارب المائية.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها، حيث يتعين على جميع ضيوف كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي يبعد بعضها عن بعض مسافة قصيرة، الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».