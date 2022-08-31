«زايد للأعمال الخيرية» تقدم مساعدة إغاثية عاجلة إلى باكستان

قدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مساعدة إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان، بناءً على تعليمات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك جراء تعرض باكستان لسيول وفيضانات تسببت في جرف ما يزيد على 560 ألف منزل حتى الآن، ما أدى إلى تشريد أكثر من مليون شخص، منهم أطفال ونساء وكبار السن باتوا دون مأوى، وقدمت المؤسسة 5000 خيمة لتخفيف معاناة المنكوبين من هذه الكارثة الطبيعية. وأفاد المدير العام للمؤسسة، حمد سالم بن كردوس العامري، بأن المؤسسة عملت مباشرة وبأمر رئيس مجلس أمنائها على توفير الخيم التي ستكون نواة إغاثة للشعب الباكستاني الصديق، وذلك توثيقاً لدورها الإنساني وتنفيذاً للأهداف الرئيسة لنظامها الأساسي الذي رسم معالمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأضاف العامري أن «المؤسسة منذ تأسيسها لم تترك أياً من الشعوب المنكوبة إلا وسارعت لتقديم المساعدات الإنسانية، دون تمييز بين عرق أو لون أو جنس أو معتقد، ولا يسعنا اليوم أمام هذه الكارثة الكبيرة إلا أن نسهم ما استطعنا، وأن ندعو الله تعالى أن يخفف عن المنكوبين ما يعانونه من ويلات، ويرفع عنهم هذا البلاء».