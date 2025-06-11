«الشارقة الخيرية» تطلق «برداً وسلاماً»

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة «برداً وسلاماً» الصيفية لتوفير أجهزة التبريد والأجهزة الكهربائية للأسر المتعففة وتوزيع المشروبات الباردة على العمال المنتسبين إلى مختلف المؤسسات.

وأكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية، محمد إبراهيم بن نصار، أن الحملة تأتي ترجمةً حقيقيةً لالتزام الجمعية الإنساني، وحرصها على دعم الفئات الأكثر تأثراً بتقلبات الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة، من خلال توفير وسائل الحماية والراحة الضرورية التي تُعينهم على أداء مهامهم اليومية.

وأوضح أن فرق الجمعية الميدانية باشرت بتوزيع المياه والعصائر الباردة على العمال في مواقع عملهم، إلى جانب نشر رسائل توعوية حول مخاطر الإنهاك الحراري وطرق الوقاية منه، انطلاقاً من حرص الجمعية على سلامة وصحة هذه الفئة التي تسهم في نهضة المجتمع.

كما أشار إلى أن الحملة شملت كذلك الأسر المتعففة، من خلال تزويدها بأجهزة تبريد ومستلزمات كهربائية أساسية تسهم في تهيئة بيئة سكنية أكثر راحة خلال الصيف.