«أوقاف الشارقة» تطلق «وقف حماية الطفل»

أطلقت دائرة الأوقاف بالشارقة «وقف حماية الطفل»، الذي يخصص ريعه لدعم البرامج والمبادرات المعنية بحماية الأطفال وتمكينهم، وتوفير مصدر تمويل مستدام يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى رعايتهم والارتقاء بجودة حياتهم.

وقال مدير عام الدائرة، طالب المري: «يمثل وقف حماية الطفل امتداداً لحرص الدائرة على توجيه الوقف نحو الاحتياجات المجتمعية، وتعزيز أثره بصورة مستدامة».

وأضاف: «نؤمن بأن حماية الطفل وتمكينه مسؤولية مجتمعية، وأن الوقف قادر على تحويل العطاء إلى أثر باقٍ، وعطاء يحمي الطفولة، ويدعم نموها، ويمكّنها من صناعة مستقبلها من خلال دعم الجهات والمؤسسات الحاضنة للطفولة».

ويأتي إطلاق «وقف حماية الطفل» في إطار استراتيجية الدائرة وتوجهها نحو تطوير أوقاف مستدامة تستجيب للاحتياجات المجتمعية، وتوسع أثر الوقف في مختلف القطاعات، وانطلاقاً من أهمية الطفل باعتباره نواة المجتمع، وأحد أهم مرتكزات بناء مستقبله.