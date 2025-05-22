«الأعمال الخيرية العالمية» تنفذ مشروعات إنسانية في سورية

نفذ وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مجموعة من المشروعات الخيرية والإنسانية في سورية، شملت توزيع طرود غذائية، وكسوة عيد، وكراسي لذوي الهمم.

وتفقد الوفد، الذي ترأسه الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة، احتياجات المناطق المتضررة من الحرب، كصيانة الآبار وترميم المساجد ومشروعات الطاقة الشمسية، وذلك في مدن ريف دمشق، وحمص، ودرعا، وحماة.

وزار الوفد سفارة الدولة في دمشق، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف بحث سبل التعاون في مجالات التنمية وتقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد الدكتور خالد الخاجة أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم الأشقاء في سورية، وتقديم المساعدات النوعية التي تسهم في تحسين حياة الأيتام والمرضى والمصابين والأسر المتعففة، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على توجيهاته الدائمة بتوسيع مساحات العطاء.