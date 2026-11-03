«دبي للمساهمات المجتمعية» و«الإمارات اليوم» توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز العمل الخيري والإنساني

وقّعت صحيفة «الإمارات اليوم» ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الخيري والإنساني، وتطوير آليات لدعم المرضى والأسر محدودة الدخل، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستفيدين وترسيخ ثقافة العطاء والتكافل في المجتمع.

ووقّع المذكرة عن مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» مديرها التنفيذي، مروان راشد بن هاشم، فيما وقّعها عن صحيفة «الإمارات اليوم» رئيس التحرير، إبراهيم شكر الله، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية بالعمل المجتمعي، وتوظيف الإمكانات الإعلامية في التعريف بالحالات الإنسانية المستحقة، وإتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للمساهمة في دعمها عبر القنوات المعتمدة.

إطار تعاون

وتركّز المذكرة على وضع إطار للتعاون بين الطرفين في استقبال الحالات الإنسانية ودراستها والتنسيق بشأنها، خصوصاً الحالات المرضية التي تواجه صعوبات في سداد تكاليف العلاج، وحالات الديون المستحقة التي تستدعي تدخلاً لمساعدة أصحابها، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة لدى الجهات المعنية.

وبموجب المذكرة، تتولى منصة جود التنسيق مع المستشفيات الحكومية والخاصة داخل الدولة بشأن الحالات المرضية المعسرة، والعمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بسداد الرسوم العلاجية المستحقة، ولاسيما الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، كما تتولى التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية في حالات الديون المستحقة، لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.

وتنص المذكرة كذلك على تخصيص حساب مصرفي لدى أحد البنوك العاملة في الدولة لإيداع التبرعات التي تُجمع لصالح الحالات التي يتعامل معها «الخط الساخن» التابع للصحيفة، بما يتيح تنظيم عمليات التحويل والمتابعة، وتعزيز التنسيق بين الطرفين بشأن المساهمات المخصصة لكل حالة.

وفي المقابل، تتولى «الإمارات اليوم» التعريف بالحالات المعتمدة من خلال منصاتها الإعلامية المختلفة، بما يشمل الصحيفة وموقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على إيصال قصصها الإنسانية إلى الجمهور، بما يعزز الوعي باحتياجاتها ويشجع أفراد المجتمع على المشاركة في دعمها.

ثقافة العطاء

وقال رئيس الصحف ومركز الأخبار في دبي للإعلام، سعود الدربي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعي «جود» يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية بالعمل الخيري والإنساني، ويعزز توظيف الإمكانات الإعلامية في خدمة المجتمع ودعم المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف: «نؤمن بأن الإعلام يؤدي دوراً مهماً في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية، والتعريف باحتياجات أصحابها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات التي تسهم في تحسين حياتهم. وتمثل هذه المذكرة إطاراً للتعاون والتنسيق بما يدعم وصول الرسائل الإنسانية إلى الجمهور، ويشجع أفراد المجتمع على الإسهام في العمل الخيري من خلال القنوات المعتمدة».

وأكد أن التعاون بين الجانبين من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى نشر ثقافة العطاء والتكافل، والاستفادة من دور الإعلام في إبراز المبادرات الإنسانية وقصصها، بما يعكس قيم المسؤولية المجتمعية والتضامن بين أفراد المجتمع.

مسؤولية مجتمعية

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمع «جود»، مروان راشد بن هاشم، أن الشراكة مع صحيفة «الإمارات اليوم» تمثل نموذجاً للتكامل بين المنظومة الإعلامية والعمل المجتمعي من خلال توحيد الجهود لتوجيه المساهمات نحو الحالات الإنسانية المستحقة، وتعزيز كفاءة الاستجابة لاحتياجاتها، وفق آليات واضحة وموثوقة.

وقال بن هاشم: «إن توظيف الدور الإعلامي في التعريف بالحالات الإنسانية، بالتوازي مع منظومة جود لتنظيم المساهمات المجتمعية وتوجيهها عبر القنوات المعتمدة، يسهم في تحويل الوعي المجتمعي إلى أثر ملموس في حياة الأفراد والأسر، ويعزز مشاركة مختلف فئات المجتمع في مساندة المرضى محدودي الدخل والأفراد ذوي الالتزامات المالية، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز التلاحم المجتمعي والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع».

وأضاف: «هذه الشراكة تجسد نهجاً مستداماً في العمل المجتمعي يقوم على تكامل الأدوار، وتعزيز الثقة والشفافية، وتوسيع نطاق المسؤولية المجتمعية، بما يدعم بناء منظومة اجتماعية أكثر فاعلية واستجابة للاحتياجات الإنسانية، ويسهم في ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز أثر المساهمات المجتمعية في تحقيق مجتمع متلاحم ومزدهر ومستدام».

دور الإعلام

من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، إن مذكرة التفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» تأتي امتداداً لرسالة الصحيفة في الاهتمام بالقضايا الإنسانية والمجتمعية، وتسليط الضوء على احتياجات الحالات المستحقة، وتعزيز دور الإعلام في إيجاد قنوات للتواصل بين أصحاب الحالات الإنسانية وأفراد المجتمع الراغبين في مساعدتهم.

وأضاف: «يواصل (الخط الساخن) أداء دوره في رصد الحالات الإنسانية ومتابعتها والتعريف باحتياجاتها، وتأتي هذه الشراكة لتعزيز آليات التنسيق مع منصة جود، بما يدعم تنظيم العمل المشترك، ويسهم في تسهيل متابعة الحالات والإجراءات المتعلقة بها، وفق الضوابط المعتمدة».

وأشار إلى أن الصحيفة تحرص على توظيف منصاتها الإعلامية في خدمة المجتمع، ونقل القصص الإنسانية بمهنية ومسؤولية، بما يتيح للجمهور التعرف إلى الحالات والأسر المستحقة والمساهمة في دعمها عبر القنوات الرسمية.

وأكد أن الشراكة تمثل خطوة لتعزيز التعاون بين الإعلام والعمل المجتمعي، وترسيخ قيم التراحم والتكافل، وتحويل الاهتمام بالحالات الإنسانية إلى مساهمات عملية تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحابها، وتعزز أثر المبادرات الخيرية في المجتمع.

وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على توسيع مجالات التعاون وتطوير آليات العمل المشترك، بما يعزز دور الإعلام في دعم المبادرات الإنسانية، ويسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، وفق الأطر التنظيمية والإجراءات المعتمدة لدى الجانبين

«الخط الساخن»

ويؤدي «الخط الساخن» في صحيفة «الإمارات اليوم» دوراً محورياً في رصد الحالات الإنسانية والمجتمعية، من خلال استقبال البلاغات والطلبات الواردة من أفراد المجتمع، ودراسة الحالات التي تستدعي التدخل والمساعدة، ومتابعتها والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، بما يسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تبني مبادرات مجتمعية رائدة تترجم سياسة العمل الإنساني وتصب في صالح الوطن والمواطن، كما يعمل على تسليط الضوء على معاناة أصحاب الحالات الإنسانية ونقل احتياجاتهم إلى الجهات الداعمة، بما يعزز فرص حصولهم على المساعدة، ويجسد دور الصحافة في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التكافل والتراحم. ومن شأن التعاون مع منصة جود للمساهمات المجتمعية أن يدعم الجهود في التعامل مع الحالات المرضية والأسر محدودة الدخل، وفق آليات واضحة تضمن التنسيق المسبق، والتحقق من الحالات، وتوجيه المساهمات عبر القنوات الحكومية المعتمدة.

سعود الدربي:

• الشراكة تعزز التكامل بين الإعلام والعمل المجتمعي.

مروان بن هاشم:

• الشراكة تجسد نهجاً مستداماً في العمل المجتمعي، يقوم على تكامل الأدوار.

إبراهيم شكر الله:

• «الخط الساخن» يواصل رسالته في دعم الحالات الإنسانية وإيصال صوتها.