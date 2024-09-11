«أصدقاء السكري» تطلق حملتها السنوية «البطل الخارق»

أطلقت جمعية أصدقاء السكري بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمس، حملتها التوعوية السنوية «البطل الخارق»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتهدف الحملة التي تقام فعالياتها في المدارس الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة على مدار العام الدراسي، إلى توعية الطلبة وأولياء الأمور والكادر الإداري والتدريسي بسبل الوقاية والتعايش مع مرض السكري، وتسلط الضوء على حق الطفل المصاب في ممارسة حياته الطبيعية مثل بقية الأطفال غير المصابين.

وأكدت رئيس جمعية أصدقاء السكري، خولة الحاج، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، أن إطلاق برنامج «البطل الخارق» يأتي في إطار حرص الجمعية على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع، وحثهم على اتباع نمط حياة صحي يضمن لهم الوقاية من الإصابة بمرض السكري، إلى جانب التركيز بشكل كبير على دعم الأطفال المصابين بهذا المرض، ومساعدتهم على التعايش معه، عملاً بتوجيهات ورؤى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، التي طالما أكدت أهمية دعم أجيال المستقبل، وتوفير العناية الفائقة والاهتمام الكبير بالتنشئة الصحية السليمة للأطفال.

وأشارت إلى أن حملة «البطل الخارق» تعتبر واحدة من أهم مشاريع وبرامج الجمعية التوعوية، نظراً لاستهدافها شريحة طلاب المدارس لزيادة وعيهم بتداعيات داء السكري، وأهمية اتباع الأنظمة الصحية، وممارسة الأنشطة البدنية، وتعزيز بيئة آمنة وداعمة للأطفال الذين يعانون السكري، لتحقيق إدارة فعالة لحالتهم المرضية، فيما يأتي استمرار الحملة بعد النجاح الذي حققته في نسختها الماضية، وبلغ عدد المدارس المشاركة 36 مدرسة، وتم تقديم 1595 ورشة تثقيفية توعوية، استفاد منها 42 ألفاً و422 شخصاً من الطلبة وأولياء الأمور والكادر التدريسي والإداري.

وشهد المؤتمر الصحافي الذي عُقد بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ولجنة تحكيم المسابقات، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة والمدارس المشاركة في الحملة والجهات الراعية، الإعلان عن فعاليات الحملة لهذا العام التي تشمل تنظيم جولات تثقيفية في عدد من مدارس إمارة الشارقة، وعقد محاضرات توعوية عن مرض السكري وسبل الوقاية منه، تستهدف طلبة المدارس وأولياء الأمور والكادر الإداري والتدريسي.