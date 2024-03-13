«دبي القابضة» تطلق مبادرتها الرمضانية «هبة في محلها»

أعلنت شركة «دبي القابضة»، أمس، إطلاق مبادرتها الرمضانية تحت عنوان «هبة في محلها»، بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، التي تعكس التزام المجموعة بالمسؤولية المجتمعية، وتجسّد منظومة العطاء المستدام.

وتنطلق المبادرة تحت مظلة حملة «رمضان في دبي»، وتهدف إلى إعادة استخدام آلاف المنتجات والسلع الجديدة، وتقديمها كهدايا متميزة وفريدة لأكثر من 8000 عامل و500 أسرة من ذوي الدخل المحدود تحت إشراف ودعم هيئة تنمية المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع «دبي القابضة للترفيه»، و«دبي القابضة للعقارات»، و«دبي القابضة لإدارة الأصول»، و«دبي القابضة لأصول الضيافة»، و«مجموعة جميرا»، و«دبي لإدارة المجمعات»، و«تيكوم»، إضافة إلى الشريكين الداعمين «أزاديا» و«مجموعة أباريل»، والشريك التنفيذي «جومبوك»، حيث تعمل مجموعة من المتطوعين على تجميع، وتعبئة، وتوزيع منتجات وسلع جديدة مقدمة من الشركات التابعة لـ«دبي القابضة» والعديد من علامات التجزئة التابعة لـ«أزاديا» و«أباريل».

وقالت الرئيسة التنفيذية للتسويق والاستدامة لدى «دبي القابضة»، هدى بوحميد: «تجمع مبادرتنا الرمضانية (هبة في محلها) بين الحفاظ على سلامة البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث نسعى من خلالها إلى إثراء حياة فئة العمال والعائلات ذات الدخل المحدود، تعزيزاً لسلوكيات الاستهلاك المسؤول، وبما يتماشى مع أهدافنا المستدامة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، حريز المر بن حريز: «تترجم مبادرة (هبة في محلها) جهودنا المتواصلة لتعزيز المشاركة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر تلاحماً وتكافلاً».