شارك نحو 360 شخصاً من سكان مجمع غاردينا السكني في مسيرة مجتمعية، نظمتها الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ممثلة بمركز شرطة جبل علي، وبالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والتواصل المجتمعي، وتشجيع تبني أنماط صحية.

حضر المسيرة المجتمعية، مدير مركز شرطة جبل علي، العميد جمال إبراهيم علي، ونائبه المقدم علي إبراهيم عبدالمنان العور، ورئيسة مجلس الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير، إلى جانب عدد من الضباط والأفراد وأعضاء مجلس الروح الإيجابية.

وتخللت المسيرة مشاركة مميزة من الفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وفرقة الخيالة، والكلاب البوليسية، التي أضفت طابعاً احتفالياً وتفاعلياً على الفعالية، وأسهمت في إدخال البهجة والسرور إلى نفوس السكان.

وهدفت المسيرة إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط الحياة الصحية والنشطة، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، وترسيخ مفهوم الشراكة بين الشرطة والمجتمع، بما ينسجم مع توجهات شرطة دبي في بناء مجتمع آمن ومتماسك تسوده السعادة والإيجابية.

وأكدت فاطمة بوحجير أن تنظيم المسيرات المجتمعية في الأحياء والمجمعات السكنية، يجسد حرص شرطة دبي على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز التواصل المباشر معها، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في نشر السعادة والإيجابية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية والاجتماعية في بيئة آمنة ومحفزة.

وقالت: «نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحويل الأحياء السكنية إلى مساحات نابضة بالحياة والتفاعل الإيجابي، بما يعزز جودة الحياة ويجسد رسالة شرطة دبي في إسعاد المجتمع».