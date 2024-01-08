حاوية طبية لدعم كبار السن وأصحاب الهمم في موريتانيا

سيّرت جمعية الشارقة الخيرية، حاوية تضم أجهزة طبية، لدعم مراكز رعاية كبار السن وأصحاب الهمم في جمهورية موريتانيا، متضمنة 44 سريراً طبياً، و16 كرسياً متحركاً لكبار السن وأصحاب الهمم، وأجهزة تنفس اصطناعي.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الجمعية في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في المناطق النائية، حيث تأتي جمهورية موريتانيا من بين 110 دول حول العالم، تشملها مساعدات الجمعية وأعمالها الإنسانية.

وقال مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بجمعية الشارقة الخيرية محمد عبدالرحمن آل علي: تم تسيير الحاوية، متضمنة حزمة من المساعدات الطبية والتي تشمل 44 سريراً طبياً و16 كرسياً متحركاً لكبار السن وأصحاب الهمم، وأجهزة تنفس اصطناعي، إلى جانب توزيع 1000 نسخة من القرآن الكريم على المساجد في بعض القرى النائية، وتسعة أطنان من التمور ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك والتي استفاد منها 1000 أسرة في مناطق متفرقة من أنحاء العاصمة نواكشوط.

وأفاد بأن الجمعية تستهدف من وراء هذا الدعم نحو 2500 مستفيد، لافتاً إلى أن أهمية المبادرة، تكمن في حرص الجمعية على تقديم الدعم اللوجستي الذي يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية للمرضى، خصوصاً فئة كبار السن وأصحاب الهمم في البلدان التي تفتقر مؤسساتها إلى هذه الأجهزة، كما أن توزيع المصاحف، يسهم في نشر علوم القرآن الكريم بين سكان تلك المناطق التي تشتد فيها الحاجة والعوز إلى الدرجة التي تخلو فيها مساجد هذه المناطق من المصاحف، وهو ما يؤكد بدوره معاني العطاء التي يتصف بها مجتمع دولة الإمارات.