أدوية من «الخيرية العالمية» و«جلوبال فارما» للسنغال والنيجر

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن إرسال شحنة من الأدوية بقيمة سبعة ملايين درهم إلى النيجر والسنغال، بدعم سخي من «جلوبال فارما»، إحدى شركات مجموعة دبي للاستثمار، وذلك بموجب اتفاقية تهدف لدعم المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق الفقيرة والنائية، حيث تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع حملة الأيتام والرعاية الصحية التي أطلقتها الهيئة.

وانطلقت القافلة الأولى من الأدوية بحضور الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، الدكتور خالد الخاجة، والمدير العام لشركة جلوبال فارما للأدوية، الدكتور باسم البراهمة، ومستشارة مجلس إدارة الشركة، الدكتورة مريم كلداري، إلى جانب عدد من مسؤولي الطرفين.

وقال خالد الخاجة إن «هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الهيئة وشركائها الاستراتيجيين بدعم الدول التي تعاني تحديات في توفير الرعاية الصحية، والتي زرنا قراها ومناطقها النائية، وشاهدنا بأعيننا مدى حاجتهم الملحة إلى توفير العلاج والدواء، وهنا أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى شركة جلوبال فارما على دعمها السخي الذي يعكس مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على فعل الخير».

من جهته، قال المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي وشركة مشاريع وعضو مجلس إدارة شركة جلوبال فارما، محمد سعيد الرقباني «هذا التبرع يعكس التزامنا الإنساني تجاه المرضى، ونأمل أن تسهم هذه الأدوية في تحسين الظروف الصحية في المناطق النائية، وتوفير العلاج للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم فوري، وهذا جزء من نهج الشركة الذي سارت عليه على مدار سنوات، كما نتوجه بالشكر لهيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تعد إحدى الهيئات الرائدة في المجال الخيري والإنساني، وباتت أيقونة في العطاء من خلال مبادراتها وجهودها الواضحة».