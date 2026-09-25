تجربة تفاعلية لـ«دبي الخيرية» على «روبلكس».. تجمع المتعة واكتساب القيم الإيجابية

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن إطلاق تجربتها التفاعلية الجديدة عبر منصة الألعاب الإلكترونية العالمية «روبلكس Roblox»، المخصصة للفئات العمرية دون 18 عاماً، وذلك عقب اعتماد تصنيفها الرسمي من المنصة لضمان بيئة آمنة وهادفة. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص «دبي الخيرية» على مواكبة الاهتمامات الحديثة للأجيال الناشئة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في تعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، من خلال تجربة تثقيفية مبتكرة تجمع بين المتعة، والتحدي، واكتساب القيم الإيجابية.

وقال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي: «إن إطلاق منصة (دبي الخيرية) على عالم (روبلكس) يمثّل محطة نوعية في مسيرتنا نحو تجديد أساليب الخطاب الإنساني، والوصول إلى فئة الأطفال والناشئة بلغة العصر التي يتقنونها». وتأخذ التجربة اللاعبين في جولة افتراضية مُستلهمة من أبرز الصروح المعمارية والثقافية لإمارة دبي، وفي مقدمتها «برج خليفة»، و«برج العرب»، و«برواز دبي»، إلى جانب مقر جمعية دبي الخيرية. ويخوض المشاركون عبر هذه البيئة مجموعة من المراحل والمغامرات التفاعلية التي تتطلب التفكير والمبادرة لمساعدة الآخرين. وتعتمد اللعبة على تنفيذ مهام خيرية افتراضية، يحصل اللاعب لقاء إنجازها على عملات داخل اللعبة، تُتيح له التخطيط وإنشاء مشاريع تنموية افتراضية، مثل بناء المساجد، وحفر الآبار، وتشييد المستوصفات الطبية. ومن أبرز المحطات التشويقية في اللعبة تحدي «الجولة الخيرية»، الذي يضع اللاعب في مهمة محددة بزمن للوصول إلى المتبرعين، وتسلّم المساهمات الخيرية لنقلها وإيصالها إلى المستفيدين. تجدر الإشارة إلى أنه يُمكن للمستخدمين والراغبين في خوض هذه التجربة البحث عن كلمة «Dubai Charity» عبر منصة (Roblox) لبدء رحلتهم مع اللعبة.

أحمد السويدي:

• التجربة تمثّل محطة نوعية في مسيرتنا نحو تجديد أساليب الخطاب الإنساني، والوصول إلى فئة الأطفال والناشئة بلغة العصر التي يتقنونها.