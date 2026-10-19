«أوقاف دبي» و«تراحم الخيرية» تفتتحان وقفاً عقارياً ضمن «بنيان الخير»

افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي «أوقاف دبي»، بالتعاون مع مؤسسة «تراحم الخيرية»، وقفاً عقارياً ضمن مبادرة «بنيان الخير»، التي تستهدف إنشاء أصول وقفية مستدامة، تسهم في دعم ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وحضر افتتاح الوقف المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي، والمدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك، ومدير إدارة المشاريع والعقارات في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أحمد حسن ناصر، وعدد من الكوادر من الجهات المشاركة.

ويتمثّل الوقف في فيلا سكنية بمنطقة الورقاء الرابعة، مساحتها 3860 قدماً مربعة، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 ملايين درهم (منها 1.5 مليون قيمة الأرض، ومليونَا درهم كُلفة الإنشاء)، بما يضيف أصلاً وقفياً جديداً إلى منظومة الأوقاف المخصصة لخدمة المجتمع، ويُعزّز استدامة العطاء وتحقيق المنفعة المتواصلة للفئات المستحقة.

ويأتي وقف «تراحم» ضمن مبادرة «بنيان الخير»، التي أطلقتها «أوقاف دبي»، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، بموجب مذكرة تفاهم حققت مستهدفاتها بجمع 35 مليون درهم، لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي محمد المطوع، أن افتتاح وقف «تراحم الخيرية» يُجسّد أهمية الشراكات المجتمعية في تحويل العطاء إلى أصول وقفية مستدامة، مشيراً إلى أن «أوقاف دبي» تواصل دعم المبادرات التي تسهم في توسيع أثر الوقف، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.

وأضاف أن الوقف الخيري يُمثّل نموذجاً عملياً لاستدامة العطاء، إذ يتحول العطاء إلى أصل وقفي يستمر أثره، بما يُجسّد جوهر الوقف في تحقيق المنفعة المتواصلة، وخدمة الفئات المستحقة، ونعتز بالشراكة التي تجمعنا مع مؤسسة تراحم الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة «الإمارات اليوم» ضمن مبادرة «بنيان الخير»، التي تقدم نموذجاً للتكامل بين مختلف الجهات، وتحويل الإسهامات المجتمعية إلى مشاريع وقفية ذات أثر مستدام.

من جانبه، قال أحمد حسن ناصر إن افتتاح وقف «تراحم» يأتي ترجمةً لأهداف مبادرة «بنيان الخير» في إنشاء أوقاف عقارية توفر موارد مستدامة تسهم في دعم الفئات المستحقة، وتعزيز منظومة التكافل المجتمعي، مؤكداً أن المشروع يُجسّد دور الوقف في خدمة المجتمع وتحقيق أثر مستدام يتجاوز الدعم المباشر إلى إيجاد موارد مستمرة للمستفيدين، وأضاف أن المؤسسة تواصل العمل على تطوير مشاريع وقفية نوعية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المجتمعية، بما يسهم في توسيع قاعدة الأوقاف وتنويع مصارفها، وتحقيق أكبر أثر ممكن من عوائدها في المجالات الإنسانية والاجتماعية.

بدوره، قال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك: «تعتمد مؤسسة تراحم الخيرية، في دعم إنشاء الأوقاف، على استراتيجيات استثمار فاعلة للوقف لتحقق مستهدفات رئيسة، بما يحقق نتائج اقتصادية واستثمارية واجتماعية متعددة للفئات المستفيدة»، وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مشاريع ومبادرات المؤسسة الإنسانية والمجتمعية، التي تنفذها «تراحم» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد أن مبادرة «بنيان الخير» تُجسّد التزام المؤسسة بتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع عام الأسرة، ما يعكس حرص المؤسسة على دعم استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع وأساس تماسكه.

ونوه بشراكات «تراحم» الاستراتيجية والفاعلة مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بما يُعزّز قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ويُرسّخ قِيَم العطاء والتراحم التي يتميّز بها مجتمع الإمارات. وتُجسّد مبادرة «بنيان الخير» نموذجاً للشراكة المجتمعية في دعم العمل الوقفي، من خلال تحويل الإسهامات إلى أصول مستدامة، بما يضمن استمرار أثرها، وتعزيز دور الوقف في دعم منظومة التكافل والتنمية المجتمعية.

• «بنيان الخير» تستهدف إنشاء أصول وقفية لدعم ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.