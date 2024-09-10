200 ألف درهم من «سالك» لدعم مرضى سرطان الأطفال في مستشفى الجليلة

قامت شركة «سالك»، المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في إمارة دبي، بالتبرع بمبلغ 200 ألف درهم لمؤسسة الجليلة التي تقود ركيزة العطاء في دبي الصحية في إطار التزامها بدعم جهود مكافحة مرض السرطان بين الأطفال وتعزيز الرفاهية العامة للمجتمع.

وزار وفد من «سالك» برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم سلطان الحداد، مستشفى الجليلة للأطفال، حيث تفقد الوفد أقسام المرضى، وتم وضع اسم شركة «سالك» على جدار العطاء في المستشفى.

وتتزامن هذه المبادرة مع شهر التوعية بسرطان الأطفال، وتشكل جزءاً من الجهود الرائدة التي تهدف «سالك» من خلالها إلى الإسهام في تعزيز الوعي بأهمية الصحة العامة لأفراد المجتمع، مع التركيز على صحة الأطفال، حيث يعود هذا التبرع لصالح صندوق الطفل الخاص بدعم الأطفال المصابين بالسرطان ممن يتلقون العلاج في مستشفى الجليلة للأطفال. وتسهم مساعي «سالك» لرفع الوعي بسرطان الأطفال في تعزيز الوعي بأهمية تضافر جهود المؤسسات والأفراد من أجل مكافحة هذا المرض وتخفيف معاناة المصابين به.