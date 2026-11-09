الإمارات تطلق رسمياً أول علاج فموي مبتكر للبهاق

احتفلت شعبة الأمراض الجلدية بجمعية الإمارات الطبية، رسمياً، بإطلاق أول علاج فموي مبتكر لمرض البهاق، لتكون دولة الإمارات أول دولة في العالم تعتمد هذا العلاج، الذي يصيب بين 1% و2% من سكان الكرة الأرضية.

وتشير الأبحاث إلى أن المرض يبدأ في 50% من الحالات قبل سن الـ20 عاماً، وفي ثلث من إجمالي الحالات توجد إصابة عند أكثر من فرد في العائلة الواحدة.

جاء ذلك، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الـ10 للأمراض الجلدية، الذي احتضنه فندق «إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي»، واستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصص من الدولة وخارجها، بحضور الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، استشارية طب العيون رئيسة جمعية الإمارات الطبية، ورئيس شعبة الأمراض الجلدية، الدكتور أيمن النعيم.

ويُعدّ «البهاق» مرضاً جلدياً مزمناً يرتبط باضطراب في المناعة الذاتية، ويؤدي إلى ظهور بقع تفقد لونها الطبيعي في مناطق مختلفة من الجسم، حيث يقوم الجسم بمهاجمة خلاياه الصبغية عن طريق الخطأ وتدميرها كما تلعب الجينات دوراً محورياً، حيث تزداد احتمالية الإصابة إذا كان هناك تاريخ عائلي لهذا الاضطراب الجلدي.

وتؤكد الأبحاث العلمية أن المرض لا يسبب ألماً جسدياً في الأغلب، لكنه يرتبط بعبء نفسي واجتماعي كبير، إضافة إلى تأثيره في الثقة بالنفس وجودة الحياة اليومية.

وتحدد الجرعة الدوائية والمدة الزمنية لهذا الدواء المبتكر من قبل طبيب متخصص بالأمراض المناعية ولا يصرف إلا بوصفة طبية.

وقالت الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، في حفل الإطلاق، إن الإنجازات المتتالية والقفزات النوعية التي حققها القطاع الصحي في الدولة، تُعدّ ترجمة لرؤية قيادتنا التي تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة حول العالم على الصعد والقطاعات كافة، ومنها القطاع الصحي الذي توليه كل الاهتمام والدعم، بل تضع قيادتنا صحة المجتمع على رأس الأولويات الوطنية، وأدرجتها ضمن استراتيجية الدولة، انطلاقاً من رؤيتها بأن صحة سكان الدولة وتحسين جودة حياتهم يُمثّل جوهر خطط الإمارات التنموية، وتعتبر أن الصحة أحد القطاعات الأساسية التي يتم التركيز عليها لتحقيق الرخاء والازدهار الشامل للمجتمع.