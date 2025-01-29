«تحقيق أمنية» تمنح الطفل «سالم» حصاناً

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» حلم الفتى (سالم)، أحد الأطفال الذين يعانون أمراضاً خطرة، ومنحته حصاناً خاصاً.

وأرسلت المؤسسة الحصان إلى مزرعة عائلة (سالم)، الذي يبلغ من العمر تسع سنوات، إلا أنه على الرغم من صغر سنه شغوف بالخيل ويتطلع دائماً إلى رفقتها.

وأوضحت المؤسسة أن فرحة الطفل بالحصان لا توصف، حيث ركض بحماس لمقابلة صديقه الجديد فور رؤيته، ونشأت الرابطة بين (سالم) وحصانه على الفور، فقد بدأ الحصان الهادئ يدرك كأنه يلتقي بشخص مُميّز للغاية، فوقف ساكناً بينما امتدت يدا (سالم) الصغيرتان لتلمس رقبته برفق، وسرعان ما امتلأت المزرعة التي كانت هادئة من قبل بضحكات (سالم) بينما كان يمشي بجانب حصانه، وقوته تتجدّد بفضل فرحة وراحة وجود هذا الرفيق الاستثنائي في حياته.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «أشكر كلّ من أسهم في مدّ يد العون لتحقيق أمنية طفلنا، بالنسبة لـ(سالم) هذا الحصان ليس مجرد حيوان، إنه رمز للشجاعة والأمل والقوة التحويلية لتحقيق الأمنيات، هذه اللحظات تُذكّرنا بالتأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه أمنية واحدة، ليس فقط في الطفل ولكن أيضاً في عائلته ومجتمعه، ونحن فخورون للغاية بكوننا جزءاً من رحلة (سالم)، وشاهدنا السعادة التي جلبتها هذه الأمنية إلى حياته».

وأضاف الزبيدي: «من خلال قصة (سالم) تواصل مؤسسة (تحقيق أمنية) التأكيد على السير قُدماً في رسالتها الإنسانية الراسخة، وهي جلب الأمل والقوة والفرح للأطفال الذين يواجهون أمراضاً خطيرة تهدّد حياتهم، وحلم (سالم) بامتلاك حصان لم يكن مجرد أمنية، بل كان مصدر إلهام ودليلاً على أن أصغر الأحلام يمكن أن يحمل أعظم المعاني».