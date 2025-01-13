«تحقيق أمنية» تحتفي بنجاح النسخة السابعة من «سباق الأمنيات»

اختتمت مؤسسة «تحقيق أمنية» فعالية النسخة السابعة من «سباق الأمنيات» بنجاح كبير، تاركة أثراً مليئاً بالفرح والأمل والوحدة بين المشاركين والعائلات والمتطوعين، وجمعت هذه الفعالية الملهمة مجتمعاً نابضاً بالحياة من الداعمين المتّحدين جميعاً لتحقيق هدف واحد، هو تحقيق الأمنيات التي تغيّر حياة الأطفال الذين يواجهون ظروفاً صحية حرجة.

وسادت أجواء مفعمة بالحيوية خلال الفعالية، حيث اجتمع أكثر من 1000 مشارك ومشارِكة من جميع الأعمار من العائلات والأصدقاء والأفراد، للاحتفاء بقوة العطاء، وامتلأت الأجواء بالابتسامات والضحكات وروح التعاون، ما حوّل الحدث إلى أكثر من مجرد سباق للجري، فقد كان احتفالاً بالأمل وتذكيراً بتأثير الأمنيات في تغيير الحياة، من البداية إلى النهاية كانت الأجواء ملأى بالإيجابية، مع هتافات العائلات لدعم العدّائين، واستمتاع الأطفال بالأنشطة الترفيهية، وعمل المتطوعين بلا كلل لتقديم تجربة لا تُنسى.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «سباق الأمنيات يُمثّل رمزاً لقوة وتعاطف مجتمعنا، كل خطوة وكل هتاف وكل فعل دعم خلال هذه الفعالية يُجسد التزامنا الجماعي بجلب السعادة والأمل للأطفال المحتاجين، وأنا ممتن للغاية لكل المشاركين والمتطوعين والداعمين الكرماء الذين جعلوا هذا اليوم ممكناً».