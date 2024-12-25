الطفل «سامي» يحتاج إلى 22 ألف درهم كلفة قسطرة قلبية

يعاني الطفل (سامي - خمس سنوات) ثقباً في الشريان الجنيني المفتوح، ويحتاج لعملية قسطرة قلبية لإغلاقه، بكلفة 22 ألف درهم.

وأشار التقرير الطبي الصادر من أحد المستشفيات الخاصة، إلى وجود ثقب في القلب يهدد صحة الطفل، ويناشد والده أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير مبلغ العملية، نظراً إلى ظروفه المالية الصعبة.

وتفصيلاً، أكد تقرير طبي صادر من أحد المستشفيات الخاصة في الشارقة أن الطفل (سامي) يعاني مشكلة في الشريان الجنيني المفتوح، ويحتاج إلى قسطرة قلبية لإغلاق الشريان، وتبلغ الكلفة الإجمالية للعملية والفحوص الطبية اللازمة 22 ألف درهم.

ويروي والد الطفل قصة ابنه لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «يواجه طفلي (سامي) تحديات صحية خطرة، تأكدت بعد إجراء فحوص وتحاليل طبية في أحد المستشفيات الخاصة، وأكد لنا الطبيب المعالج وجود ثقب في القلب يؤثر في صحة ابني، وأنه يحتاج إلى عملية قسطرة في القلب بأسرع وقت ممكن، كما أنه يعاني عدم وجود فتحة في أسفل البطن، ما يستدعي التدخل الجراحي».

وأضاف: «نعيش في حزن كبير بسبب هذا الأمر، حتى دخلت زوجتي في حالة نفسية صعبة، بسبب ما يعانيه ابننا، إضافة إلى أننا لا ندري كيفية تدبير مبلغ العملية الذي يصل إلى 22 ألف درهم، وهذا المبلغ فوق إمكاناتنا المالية المتواضعة، فضلاً عن الظروف الصعبة التي نمر بها». وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي ووالدتي الأرملة، وأعمل في جهة خاصة براتب 4500 درهم، أسدد منه 1200 درهم لإيجار المسكن، والباقي يذهب لمصروفات الحياة ومتطلباتها، ولم أجد أي طريقة لتدبير المبلغ المطلوب، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تكاليف العملية من أجل إنقاذ حياة ابني».

والد الطفل:

. أنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي ووالدتي، وأعمل في جهة خاصة براتب 4500 درهم، أسدد منه 1200 لإيجار المسكن، والباقي لمصروفات الحياة.