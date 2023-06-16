متبرع يتكفل بعلاج «ثائر»

تكفل متبرع بسداد مبلغ 8954 درهماً، كلفة علاج الطفل (ثائر) في مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريض في المستشفى.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في التاسع من الشهر الجاري قصة معاناة (ثائر)، بسبب عدم قدرة والده على التكفل بالمبلغ المطلوب للعلاج.

وأعرب (أبوثائر) عن سعادته وشكره العميق للمتبرع، مثمناً وقفته معه في ظل الظروف التي يمر بها.

ويبلغ الطفل 11 عاماً، وهو فلسطيني، ويعاني صعوبة في النطق، تضع في طريقه كثيراً من العقبات، وتمنعه من الاستمرار في حياته بشكل طبيعي.

ووفقاً لتقرير من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فهو يحتاج إلى علاج من نوع خاص، إلى جانب جلسات تأهيلية، تبلغ كلفتها الإجمالية 8954 درهماً.

وروى الأب لـ«الإمارات اليوم»، أن (ثائر) من أصحاب الهمم، ويعاني صعوبة في النطق منذ الولادة.

وأضاف: «اكتشفت أن لديه تأخراً في النطق وهو في الخامسة من عمره، إذ كان المعلمون يواجهون صعوبة شديدة في التعامل معه، فأدخلته إلى مستشفيات عدة، أملاً في وضع حد لمشكلته. وبعد معاينته في أحد المستشفيات، تبين أن لديه لحمة في الأنف، فأجرينا له عملية جراحية، لكن المشكلة لم تنته هنا كما كنا نتوقع، بل تواصلت أعراضها».

وأضاف الأب: «نقلته إلى مستشفى آخر، وبعد إجراء تخطيط سمع وفحص النظر، أكدوا لي أن لديه مشكلة وراثية في السمع. وفي الفترة الأخيرة نقلته إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتبين بعد المعاينة والتشخيص الطبي أنه يعاني صعوبة في النطق، وتأخراً شديداً فيه، ويحتاج إلى جلسات نطق وتواصل وتخاطب، تبلغ كلفتها 8954 درهماً».

وأشار الأب إلى أن كلفة العلاج تتجاوز إمكاناته المالية بكثير، شارحاً أنه المعيل الوحيد لأسرته التي تتكون من 10 أفراد، وهو يعمل في جهة خاصة براتب 4800 درهم، يسدد منه 2300 درهم شهرياً إيجار المسكن».