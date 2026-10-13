«أوقاف دبي» تدشن «بنيان الخير» بـ 22 وقفاً عقارياً للمواطنين

دشّنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مبادرة «بنيان الخير»، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وصحيفة «الإمارات اليوم»، بعد استكمال مستهدفاتها بإنشاء 22 فيلا وقفية، بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون درهم، منها 35 مليون درهم قيمة الأراضي و35 مليون درهم تكاليف الإنشاء، بما يعكس نجاح الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية وأفراد المجتمع في تحويل الوقف إلى أصل تنموي مستدام يخدم المواطنين ويدعم الفئات المستحقة.

وحضر التدشين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عيسى الغرير، والأمين العام للمؤسسة، علي المطوّع، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد الشحي، والمدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عبدالله الشحي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا العقارية، رافي مينون، ورئيس الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، ورئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، إلى جانب عدد من المسؤولين والكوادر المعنية.

وشهد التدشين افتتاح وقف «شوبا» العقارية، الذي يضم 11 فيلا وقفية بتكلفة إنشائية بلغت 25 مليون درهم، موزعة في مناطق ند شما، والوصل، والورقاء، والراشدية، والقصيص، وعود المطينة، بما يعزز تنوع الأصول الوقفية وتوزيعها الجغرافي، ويوفر موارد مستدامة لدعم أهداف المبادرة.

وتستهدف «بنيان الخير» توجيه ريع الأوقاف لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الحصول على خدمات الإسكان، بما يعزز دور الوقف في دعم الأولويات الاجتماعية والإسكانية، ويوفر مورداً مستداماً يمتد أثره إلى المستقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عيسى الغرير، إن دعم «شوبا» العقارية لمبادرة «بنيان الخير» يجسد دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة المجتمعية، والمساهمة في المبادرات التي تحقق أثراً مستداماً، مشيراً إلى أن الوقف يمثل نموذجاً للعطاء الذي تتواصل ثماره لخدمة المجتمع.

وأضاف أن مساهمة «شوبا» تعكس التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر، وتؤكد أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير أصول وقفية مستدامة، تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعظيم أثر العطاء على المدى الطويل.

من جانبه، أكد الأمين العام للمؤسسة، علي المطوّع، أن إنجاز مبادرة «بنيان الخير» يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الأوقاف المخصصة لخدمة المجتمع، ويجسد قدرة الشراكات المؤسسية على تحويل المبادرات المجتمعية إلى أصول مستدامة ذات أثر طويل الأمد.

وأوضح أن المبادرة تعكس رؤية المؤسسة في توجيه الوقف نحو احتياجات المجتمع، من خلال إنشاء أصول عقارية يعود ريعها إلى دعم ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة استراتيجية لتوسيع قاعدة الأصول الوقفية وتنويعها، وتعزيز قدرتها على توفير عوائد مستقرة ومستدامة.

وقال المطوّع إن «بنيان الخير» تؤكد أن الوقف يمثل أداة تنموية قادرة على توفير موارد مستمرة تخدم المجتمع، مشيراً إلى أن استكمال مستهدفات المبادرة يعكس تكامل أدوار الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع في صناعة أثر مستدام.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد الشحي، أن إنجاز مبادرة «بنيان الخير» يعكس أهمية الشراكات المؤسسية والمجتمعية في دعم الاستقرار السكني وتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً للتكافل المجتمعي وتوفير حلول مستدامة للفئات المستحقة.

وأضاف أن المؤسسة تحرص على دعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، مثمّناً جهود الشركاء والمساهمين في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

وقال رئيس الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، سعود الدربي: «نفخر اليوم برؤية مبادرة (بنيان الخير) وقد تحولت إلى واقع ملموس، من خلال تدشين 22 مسكناً وقفياً لمصلحة المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، بعد مرور ثلاثة أعوام على إطلاق المبادرة».

وأضاف أن تدشين هذه المساكن يجسد النهج المجتمعي الذي تتبناه «دبي للإعلام»، وحرصها على المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتعزز دور الإعلام شريكاً فاعلاً في دعم المبادرات ذات الأثر المستدام في المجتمع.

بدوره، قال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، إن مبادرة «بنيان الخير» انطلقت في عام 2023، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بهدف إنشاء 22 مسكناً وقفياً في دبي، بكلفة إجمالية بلغت 70 مليون درهم.

وأضاف أن تدشين هذه الأوقاف يمثل ثمرة للتفاعل المجتمعي والدعم الذي قدمه الأفراد والمؤسسات العاملة في الدولة، ويجسد روح التكافل والتكاتف التي يتميز بها مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن نجاح المبادرة يؤكد أهمية التكامل بين الإعلام والجهات الحكومية والقطاع الخاص في إطلاق وتنفيذ مبادرات مستدامة تحقق الصالح العام.

وأكد شكر الله أن انتقال «بنيان الخير» من فكرة طرحت عبر الإعلام إلى مشروع وقفي قائم على أرض الواقع يعكس دور الإعلام في صناعة المبادرات وبناء الشراكات، إلى جانب دوره في نقل الأخبار وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة أفراد المجتمع.

ويجسد إنجاز «بنيان الخير» نموذجاً متكاملاً لتوجيه موارد الوقف نحو احتياجات المجتمع، إذ تجمع المبادرة بين تطوير أصول عقارية مستدامة، وتوفير موارد مالية متواصلة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الإعلامية، بما يدعم استمرارية الأثر الوقفي ويعزز مساهمته في التنمية المجتمعية.

عيسى الغرير:

• مساهمة «شوبا» تعكس التزام القطاع الخاص بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر.

علي المطوّع:

• الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة لتوسيع قاعدة الأصول الوقفية وتنويعها.

محمد الشحي:

• «محمد بن راشد للإسكان» تدعم المبادرات التي توفر حياة كريمة للمواطنين.

سعود الدربي:

• «دبي للإعلام» حريصة على المشاركة في المبادرات المجتمعية والإنسانية.

إبراهيم شكر الله:

• تدشين هذه الأوقاف يجسد روح التكافل والتكاتف التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

• 70 مليون درهم قيمة مبادرة «بنيان الخير».