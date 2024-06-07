«شكراً لكم».. تكرم حراس الأمن في عدد من المدارس

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، أمس، مبادرة «شكراً لكم»، التي تضمنت تكريم حراس الأمن في عدد من المدارس بمدينة العين، وتوزيع الهدايا عليهم، تقديراً لهم على جهودهم المتميزة في تنظيم حركة السير والمرور والنظام داخل المدارس، والحفاظ على الأمن.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم جميع المتميزين الذين يسهمون بأدوار ريادية في تطبيق قوانين وأنظمة وقواعد المرور، بما يعزز السلامة للجميع.