ورش عمل في أبوظبي حول جمع التبرعات

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، سلسلة من ورش العمل التعريفية حول سياسة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، التي تعد إطاراً تنظيمياً يسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والإسهامات المجتمعية لدى أفراد المجتمع.

وتهدف الورش إلى توضيح دور سياسة جمع التبرعات في تنظيم وإدارة عملية جمع التبرعات والرقابة عليها، وتعريف الجهات بالسياسة والخدمات التي تقدمها دائرة تنمية المجتمع في هذا الإطار، وتسليط الضوء على الآليات التي تمكّن الجهات المرخص لها والمصرح لها من القيام بأنشطة جمع التبرعات، وفق القوانين والتشريعات المنظمة.