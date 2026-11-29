أبوظبي - وام

يواصل قطاع الطيران في دولة الإمارات تسجيل مؤشرات نمو على مستوى حركة المسافرين والشحن الجوي، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع لتوسعة المطارات وتطوير بنيتها التحتية، وتوسيع شبكات الوجهات الدولية للناقلات الوطنية، وتحديث أساطيلها، في ظل تنامي الطلب على السفر وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق العالمية.

وتعكس بيانات المطارات والناقلات الوطنية استمرار الاستثمارات في رفع الطاقة الاستيعابية وتطوير المرافق والخدمات، بما يدعم قدرة القطاع على استيعاب النمو المتوقع في حركة السفر والتجارة والخدمات اللوجستية.

واستقبل مطار دبي الدولي 50.4 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ عدد المسافرين خلال الربع الثالث 18.8 مليون مسافر. وسجل أغسطس أعلى حركة شهرية خلال الفترة، باستقباله 6.6 ملايين مسافر.

ويرتبط المطار حالياً بـ235 وجهة في 101 دولة عبر 57 شركة طيران، فيما بلغ إجمالي حركة الطائرات 243 ألف حركة خلال الأشهر التسعة الأولى، وتعامل مع 1.215 مليون طن من الشحن الجوي.

وتواصل مطارات دبي تنفيذ مشاريع لتحديث وتطوير مرافق مطار دبي الدولي ومركز دبي ورلد سنترال، تشمل تحسين جسر الوصول إلى المبنى رقم 3، وتطوير شبكة الطرق والمداخل المؤدية إلى المبنيين رقم 1 و3، إلى جانب تطوير ساحات الطيران لتعزيز المرونة التشغيلية.

كما تتضمن المشاريع توسيع وتحديث مرافق صعود الطائرات عن بُعد وأنظمة مناولة الأمتعة، وتطوير مبنى المسافرين ومرافق الصعود في مطار آل مكتوم الدولي، بما يدعم عمليات «فلاي دبي» وخطط توسع أسطولها.

وتبلغ الميزانية المخصصة لهذه المشاريع 16 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 7.5 مليارات درهم. وفي مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، تمت ترسية مجموعة جديدة من العقود بقيمة تقارب 56.5 مليار درهم، ليرتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى نحو 80 مليار درهم. وتشمل العقود الجديدة أعمال إنشاء مباني المسافرين وبوابات الطائرات ومرافق النقل والطاقة والبنية التحتية والخدمات الرئيسة للمطار.

وفي أبوظبي، سجلت مطارات الإمارة 8.61 ملايين مسافر خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبل مطار زايد الدولي 8.45 ملايين مسافر خلال الفترة ذاتها، بزيادة 1.2%.

وبلغ إجمالي الشحن الجوي عبر شبكة مطارات أبوظبي 225 ألفاً و298 طناً خلال الربع الثالث، بنمو 11.4%، فيما سجل مطار زايد الدولي 49 ألفاً و427 حركة طائرات. وفي الشارقة، استقبل مطار الشارقة الدولي 11 مليوناً و601 ألف و728 مسافراً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، فيما تجاوز عدد المسافرين خلال عام 2025 نحو 19.4 مليون مسافر، بنمو 13.9% مقارنة بعام 2024.