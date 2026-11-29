أمل المنشاوي - أبوظبي

تنتهي غداً (الاثنين)، مهلة تلقي الملاحظات بشأن إرشادات تنظيمية مقترحة تستهدف حماية أموال العملاء، والحد من المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية عند تعاملها مع منصات وبروتوكولات «التمويل اللامركزي».

وطرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي الإرشادات ضمن ورقة التشاور رقم 5 لسنة 2026، وحدّدت 30 نوفمبر الجاري موعداً نهائياً لتلقي ملاحظات المؤسسات والمتخصصين، تمهيداً لمراجعتها وإصدارها بصيغتها النهائية.

وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من ورقة التشاور ومرفق الإرشادات المقترحة، اللذين يحددان آليات تعامل المؤسسات المرخصة مع مجموعة من المخاطر المرتبطة بالعقود الذكية، والمحافظ الرقمية، ومجمعات السيولة، والجسور المستخدمة لنقل الأصول بين شبكات «البلوك تشين»، ومصادر البيانات الخارجية التي تُستخدم في تحديد أسعار الأصول.

و«التمويل اللامركزي» هو طريقة لتقديم بعض الخدمات المالية، مثل تحويل الأموال أو الإقراض أو الاقتراض أو مبادلة الأصول الرقمية، من خلال برامج تعمل على شبكات «البلوك تشين»، بدلاً من تنفيذها عبر بنك أو شركة مالية تقليدية. وتُنجز المعاملات بواسطة «العقود الذكية»، وهي برامج تنفذ الشروط المتفق عليها آلياً عند تحققها.

مخاطر متشعبة

وتأتي الإرشادات المقترحة في ظل توسّع استخدام المؤسسات المالية للتقنيات القائمة على «البلوك تشين»، وما يرتبط بها من تعاملات آلية وسريعة عبر منصات التمويل اللامركزي، قد لا تخضع لمستويات الرقابة والتدخل المتاحة في الأنظمة المالية التقليدية.

فقد تؤدي ثغرة في عقد ذكي، أو خلل في مصدر بيانات الأسعار، أو اختراق جسر لنقل الأصول بين الشبكات، إلى تحريك الأموال أو فقدانها خلال وقت قصير، مع احتمال انتقال الأثر إلى منصات أو أصول أخرى مترابطة.

وتسعى الإرشادات إلى تحديد مسؤوليات المؤسسات المالية قبل الدخول في هذه التعاملات وأثناء تنفيذها، بما يعزز حماية أموال العملاء، ويرفع قدرة المؤسسات على رصد المخاطر والتعامل مع الحوادث، واسترداد الأصول أو الخروج من المعاملات عند الضرورة.

وتستهدف المقترحات «الأشخاص المرخص لهم» والجهات المعترف بها في سوق أبوظبي العالمي، بما يشمل المؤسسات التي تستخدم بروتوكولات التمويل اللامركزي ضمن أنشطتها المنظمة، أو تتأثر أعمالها وموجوداتها بهذه البروتوكولات.

وتؤكد الإرشادات ضرورة أن تحتفظ كل مؤسسة بنظام لإدارة المخاطر يتناسب مع طبيعة تعاملاتها وحجمها وتعقيدها، مع تحديد مسؤوليات واضحة للإدارة العليا، وعدم الدخول في تعاملات جوهرية قبل مراجعتها واعتمادها والتأكد من توافقها مع نطاق الترخيص الممنوح للمؤسسة.

فحص البروتوكولات

وتلزم المقترحات المؤسسات بإجراء فحص مسبق للبروتوكولات والمنصات التي تعتزم استخدامها، يشمل آليات الإدارة واتخاذ القرارات، والجهات التي تمتلك مفاتيح التحكم أو صلاحيات تحديث العقود الذكية، ومدى الاعتماد على أطراف خارجية، فضلاً عن تقييم مخاطر تعطل الخدمة أو اختراقها وصعوبة استرداد الأموال.

كما تدعو إلى مراقبة العمليات والمخاطر بصورة مستمرة، وعدم الاكتفاء بالفحص عند بدء التعامل، مع الاحتفاظ بسجلات تتيح تتبع القرارات والتحويلات، وتوفير معلومات واضحة للإدارة العليا والجهات الرقابية.

وتشدد الإرشادات على ضرورة حماية أصول العملاء من مخاطر فقدان مفاتيح التشفير أو إساءة استخدام صلاحيات التوقيع، وكذلك الحدّ من الصلاحيات المستمرة التي قد تمنحها العقود الذكية للوصول إلى المحافظ والأموال بعد انتهاء المعاملة.

وتطالب المؤسسات بالتأكد من امتلاكها القدرة على إيقاف التعامل أو الخروج منه واسترداد الأصول عند وقوع خلل، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الوعود أو إجراءات الحماية التي توفرها المنصة أو الجهة المشغلة.

مكافحة الجرائم المالية

وفي ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، تقترح الإرشادات فحص عناوين المحافظ والأطراف المتعاملة ومسارات التحويلات، بما يشمل العناوين الوسيطة ومجمعات السيولة والجسور الرقمية وأدوات توجيه المعاملات.

كما تؤكد ضرورة تجنب التعامل مع الأصول الرقمية المصممة لإخفاء مسارات التحويلات على نحو يحول دون تتبعها، وعدم اعتبار إجراءات الفحص التي تنفذها المنصة بديلاً عن أنظمة الرقابة الداخلية لدى المؤسسة المالية.

وتشمل المقترحات أيضاً المخاطر المرتبطة بالرموز المدعومة بالعملات التقليدية، والأصول الاصطناعية، والرموز التي تُمثل مطالبات أو حصصاً في أصول أخرى، إضافة إلى الأصول «المغلفة» أو المنقولة بين شبكات مختلفة.

وأكدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الإرشادات المقترحة لا تمنح ترخيصاً جديداً لممارسة أنشطة التمويل اللامركزي، ولا تُمثل اعتماداً لأي منصة أو بروتوكول أو أصل رقمي، كما لا تعفي المؤسسات من الالتزامات الرقابية القائمة.

وبعد انتهاء مهلة التشاور، ستراجع السلطة الملاحظات المقدمة، وتحدد ما إذا كانت الإرشادات تحتاج إلى تعديلات قبل إصدارها بصيغتها النهائية.

• الإرشادات المقترحة لا تمنح ترخيصاً جديداً لممارسة أنشطة التمويل اللامركزي، ولا تُمثل اعتماداً لأي منصة أو بروتوكول أو أصل رقمي، كما لا تعفي المؤسسات من الالتزامات الرقابية القائمة.