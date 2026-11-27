دبي – الإمارات اليوم

تتجه الخدمات الإسكانية إلى توظيف الحلول الرقمية في إدارة المساكن، بما يتجاوز إجراءات التخصيص والتسليم إلى متابعة المسكن خلال مراحل استخدامه، وتسهيل الوصول إلى بياناته ووثائقه، والاستفادة منها في أعمال الصيانة والتشغيل. وفي هذا الإطار، أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مبادرة «جواز السكن الذكي»، التي تمنح كل مسكن هوية رقمية موحدة تجمع بياناته ووثائقه منذ مرحلة التصميم والإنشاء وحتى التشغيل والصيانة.

وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تتيح للمتعاملين الوصول إلى سجل رقمي يتضمن المخططات الهندسية والشهادات والضمانات وتفاصيل مواد البناء، إضافة إلى تاريخ المسكن وسجلات تشغيله وصيانته، بما يوفر مرجعاً موحداً للمعلومات والوثائق، ويحد من الحاجة إلى مراجعة المؤسسة للحصول عليها.

وذكرت المؤسسة أن المبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، وأنها أول جهة حكومية في الدولة تطلق جوازاً رقمياً موحداً للمساكن، مشيرة إلى حصولها على حقوق الملكية الفكرية للمبادرة من وزارة الاقتصاد والسياحة.

وقالت مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في المؤسسة، نورة الرميثي، إن «جواز السكن الذكي» يمثل خطوة نحو تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين بعد استلام مساكنهم، من خلال توحيد بيانات المسكن ووثائقه في هوية رقمية واحدة، تتيح الرجوع إليها ومتابعة شؤونه واتخاذ القرارات المتعلقة بالصيانة والتعديلات المستقبلية.

وأضافت أن المؤسسة تعمل على ربط بيانات كل مسكن بمنظومة سحابية مخصصة، بما يسمح بتحديثها بصورة مستمرة، وتسهيل الوصول إليها خلال مراحل استخدام المسكن، في إطار توجهات حكومة دبي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية.

وبدأت المؤسسة إتاحة الجواز للمتعاملين ضمن إجراءات تخصيص وتسليم المساكن في مشروعي العوير ووادي العمردي، ليكون السجل الرقمي متاحاً للمستفيدين منذ استلام مساكنهم.

وتعمل المؤسسة على تطوير المبادرة لتشمل خدمات استباقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها التنبؤ باحتياجات الصيانة، وإرسال التنبيهات والتوصيات، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه. ومن المتوقع أن تساعد هذه الخدمات المتعاملين على التخطيط لأعمال الصيانة مبكراً، والحد من تكاليف التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمساكن.

وتأتي المبادرة ضمن جهود المؤسسة لتطوير الخدمات الإسكانية في دبي، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية المرتبطة بإدارة المساكن ومتابعة احتياجاتها على امتداد دورة حياتها.