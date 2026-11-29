دبي - وام

كشفت مجموعة «جلف كرافت»، خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للقوارب 2026، عن ثلاثة طرز جديدة من القوارب ثنائية الهيكل تحت علامتها التجارية «سيلفركات»، تُعرض للمرة الأولى عالمياً، ضمن مجموعة تضم ثمانية يخوت وقوارب، في إطار خططها لتطوير قدراتها التصنيعية وتنويع محفظة منتجاتها والتوسع في الأسواق الدولية.

وتشمل الطرز الجديدة «سيلفركات 47» من السلسلة العائلية، و«سيلفركات 47 أوفشور»، و«سيلفركات 42 أوفشور»، إلى جانب عرض النسخة المحدثة من قارب «أوريكس 47LX»، ويختي «ماجستي 120» و«ماجستي 100 تراس»، اللذين يعدان من أكثر طرز العلامة مبيعاً.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «جلف كرافت»، محمد حسين الشعالي، إن «معرض دبي الدولي للقوارب يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة التي واكبت نمو دبي وتطورها لتصبح وجهة عالمية بارزة للأنشطة البحرية»، مشيراً إلى أن استمرار تنظيم المعرض يعكس قدرة الإمارة على مواجهة التحديات والتزامها بدعم القطاع البحري العالمي.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «جلف كرافت»، إروين بامبس، أن «المجموعة تواصل تطوير قدراتها في مجالات التصميم والهندسة والتصنيع، وتقديم طرز جديدة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، بدءاً من مالكي اليخوت ذوي الخبرة وصولاً إلى الراغبين في اقتناء قواربهم الأولى، مع مواصلة التوسع في الأسواق الدولية».

ويبلغ عرض قارب «سيلفركات 47» من السلسلة العائلية نحو 4.9 أمتار.

بينما يبلغ عرض قارب «سيلفركات 47 أوفشور» 4.9 أمتار. ويتميز قارب «سيلفركات 42 أوفشور» بتعدد استخداماته، إذ يضم تجهيزات متخصصة للصيد الرياضي، ومساحات خارجية مخصصة للرحلات البحرية العائلية.

كما تعرض المجموعة يخت «ماجستي 120»، الذي يحمل تصميم استوديو «كريستيانو غاتو»، ويضم ست مقصورات، بما فيها الجناح الرئيس للمالك، فيما يتميز يخت «ماجستي 100 تراس»، الذي صممه استوديو «فاثوم» الهولندي، بشرفة خاصة بالمالك، وتصميم يحقق التكامل بين المساحات الداخلية والخارجية.

وتشارك المجموعة أيضاً بالطراز المحدث من قارب «أوريكس 47LX»، بتصميم داخلي وخارجي جديد، يضم منطقة قيادة وصالة جلوس ومساحات لاستقبال الضيوف ومقصورات للإقامة، بما يلبي احتياجات الرحلات البحرية الساحلية وعطلات نهاية الأسبوع.

وتستعرض المجموعة، خلال المعرض الذي يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري في «دبي هاربر»، خدمات مركز خدمة اليخوت الفاخرة «SYSC»، المتخصصة في صيانة اليخوت وإصلاحها وتجديدها وتقديم الدعم الفني لمالكيها.

وتدير «جلف كرافت» منشآت تصنيعية وخدمية في دولة الإمارات والمالديف، تشمل حوضاً لبناء السفن بمساحة 43 ألف قدم مربعة في إمارة أم القيوين، ومنشأة أخرى في إمارة عجمان، إلى جانب منشأة للتصنيع والخدمات البحرية في المالديف بمساحة 9000 متر مربع، تعمل منذ عام 2002، فيما تستعد لإطلاق منشأة جديدة بمساحة 73 ألف قدم مربعة.