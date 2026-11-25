دبي - الإمارات اليوم

اختتم «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مشاركته في معرض «آي بي تي إم ورلد 2026»، الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، ليسهم في ترسيخ مكانة دبي كأكثر الوجهات الحيوية في العالم لاستضافة فعاليات الأعمال.

وشارك المكتب ضمن وفد ضمّ 27 شريكاً من قطاع السياحة في دبي، يمثلون نخبة من الفنادق وقاعات الفعاليات ومقدمي الخدمات السياحية، وعقد الشركاء سلسلة اجتماعات مجدولة مسبقاً مع مشترين دوليين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نحرص من خلال مشاركتنا في معارض ومنصات عالمية متخصصة، مثل (آي بي تي إم ورلد) على ترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة لمنظمي الفعاليات والجمعيات الدولية، الذين يحددون الوجهات المناسبة لعقد أبرز الاجتماعات والمؤتمرات، وقد عكست اجتماعاتنا في برشلونة المكانة المتقدمة التي تحتلها دبي ضمن خياراتهم، والثقة المتنامية بقدراتها وإمكاناتها في استضافة فعاليات الأعمال العالمية».

وواصل «فعاليات دبي للأعمال» خلال عام 2026 تعزيز قائمة الفعاليات لهذا العام وما بعده، إذ شملت عطاءات الاستضافة التي فازت بها دبي منذ مارس: منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 2026، الذي سيستقطب 2500 مشارك، والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول 2028 المتوقع أن يستقطب 8000 مشارك، والمؤتمر الدولي لطب أعصاب الأطفال 2030 المتوقع له استقطاب 1500 مشارك.

ويحافظ جدول فعاليات الأعمال في دبي على وتيرته حتى نهاية 2026، فبعد معرض «جيسيك»، ومعرض «ويتيكس»، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر في وقت سابق، يستضيف حالياً «معرض الخمسة الكبار العالمي»، في حين ينطلق معرض «جيتكس جلوبال» في الثامن من ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن فعاليات الأعمال تؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً، وقد أسهمت 108 فعاليات كبرى استضافها مركز دبي التجاري العالمي عام 2025، في تحقيق أثر اقتصادي بقيمة جاوزت 25 مليار درهم.