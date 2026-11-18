تستضيف دبي، خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل، فعاليات الدورة الـ11 من معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطيران الخاص «ميبا 2026»، بمشاركة 165 عارضاً يمثلون 100 دولة.

وتشهد الدورة الجديدة توسعاً في المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 20% مقارنة بالنسخة السابقة، فيما يشكل العارضون الدوليون 71% من إجمالي المشاركين، ويستحوذ العارضون الجدد على 43%، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات المشاركة، إلى جانب استضافة أكثر من 70 متحدثاً من قادة صناعة طيران رجال الأعمال، لمناقشة فرص النمو والتحولات التي تشهدها الأسواق.

وتتصدر أوروبا قائمة المناطق من حيث تمثيل العارضين بنسبة 43%، تليها الإمارات بنسبة 29%، ثم الأميركتان بـ17%، وآسيا بـ7%، والشرق الأوسط بـ3%، وإفريقيا بـ1%.

وقالت شركة «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظمة للمعرض، إنه من المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 10 آلاف زائر مع عرض 25 طائرة، ومشاركة شركات عالمية بارزة من بينها (إيرباص وبوينغ) لرجال الأعمال و(بومباردييه وداسو) للطيران و(هانيويل إيروسبيس).

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، علي أحمد النقبي، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، إن «دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الطيران الخاص، في ظل ما تتمتع به من مقومات وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي يدعم حركة الطيران وربط الأسواق المختلفة، إلى جانب النمو الذي يشهده قطاع الطيران في المنطقة والعالم».

وأضاف أن «قطاع الطيران الخاص يواصل تسجيل أداء قوي، مع استمرار تحسن مؤشرات النشاط واقتراب مستويات التعافي من معدلاتها المعتادة، ما يعكس عودة الزخم إلى السوق واستمرار الطلب على خدمات الطيران الخاص وطيران الأعمال».

وأشار النقبي إلى أن المحادثات بين مصنعي الطائرات والمشترين تبقى مستمرة، سواء في ما يتعلق بالطائرات الجديدة أو احتياجات الأسواق.

وتوقع أن تشهد الدورة الـ11 من معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطيران الخاص «ميبا 2026»، إبرام صفقات جديدة، في ظل مشاركة شركات عالمية كبرى، وحضور المصنعين والمشترين وممثلي القطاع من مختلف الأسواق.

ولفت إلى أن الدورة السابقة من المعرض شهدت تسجيل صفقات بقيمة مليار دولار، ما يعادل نحو 3.67 مليارات درهم، معرباً عن توقعاته بأن تواصل الدورة الجديدة البناء على نتائج النسخة السابقة، وأن تتيح فرصاً إضافية لعقد الصفقات وتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في قطاع الطيران الخاص.

وبيّن أن قطاع طيران الأعمال في إمارة دبي ودولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً واستثمارات ضخمة، مدعوماً برؤية استراتيجية وثقة حكومية راسخة جعلت من دبي مركزاً عالمياً لصناعة الطيران الخاص.

وأضاف أن قطاع طيران الأعمال أثبت قدرة فائقة على التعافي السريع من مختلف الأزمات والتقلبات مقارنة بقطاع الطيران التجاري التقليدي، وذلك لاعتماده على تلبية الطلب المباشر والمرن للمسافرين ورجال الأعمال الراغبين في تفادي التأخيرات وتوفير الوقت.

علي أحمد النقبي:

. قطاع طيران الأعمال أثبت قدرة فائقة على التعافي السريع من مختلف الأزمات.