فعاليات الدورة الـ 28 من «ويتيكس» تنطلق في أكتوبر المقبل

تنطلق في الفترة بين 20 و22 أكتوبر 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا».

وأكدت الهيئة أن المعرض أصبح منصة شاملة تغطي منظومة واسعة من القطاعات، تمتد من الطاقة والمياه إلى التنمية الخضراء، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتنقل الأخضر، والهيدروجين، والمدن المستدامة. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «أصبح (ويتيكس) منصة رائدة لدعم الشراكات وتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف فرص الأعمال، وتسريع تبني التقنيات والحلول المبتكرة، حيث يجمع تحت مظلته شركات الأعمال والمؤسسات الحكومية والمستثمرين والخبراء وصنّاع القرار». وأضاف: «على مدى 28 عاماً، واكب المعرض التطورات التي شهدتها قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والتحولات في بنية الأسواق نفسها، فقد توسعت أسواق الطاقة لتشمل الطاقة الشمسية، وتقنيات التخزين والشبكات الذكية، وأصبحت شبكات المياه أكثر ارتباطاً بالرقمنة وإدارة الفاقد، فيما انتقلت المباني من التركيز على كفاءة الاستهلاك إلى منظومات أوسع تشمل الأتمتة والمدن الذكية. ومع كل موجة جديدة من التحولات التقنية والاستثمارية، توسعت مجالات (ويتيكس) لتواكب احتياجات السوق، وتستوعب التقنيات والقطاعات الناشئة».

ولفتت «ديوا» إلى بدايات المعرض، مشيرة إلى أن الدورة الأولى عام 1999، ركزت على إدارة المياه، وفي عام 2001 أُضيف قطاع الطاقة، ثم توسع المعرض ليشمل البيئة في عام 2004. وأشارت إلى بروز حلول المباني الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية ضمن دورة عام 2008. وفي عام 2012، توسع نطاق المعرض ليضم تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة والشبكات الذكية. وفي عام 2014، تزامن «ويتيكس» مع انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، فيما شهد عام 2016 إطلاق معرض دبي للطاقة الشمسية، في مرحلة انتقلت فيها مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة من المبادرات المبكرة إلى المشاريع واسعة النطاق.