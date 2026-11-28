عجمان - وام

ترأس الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الغرفة، وذلك بعد إعادة تشكيله بموجب المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2026. وثمَّن الشيخ سلطان النعيمي، دور مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، وما شهدته الغرفة تحت قيادتهم من إنجازات رسّخت مكانتها ومساهمتها في تحقيق رؤية إمارة عجمان ومستهدفاتها التنموية. وأكد الشيخ سلطان النعيمي، أن غرفة عجمان حريصة على مواصلة الجهود لتصفير البيروقراطية، والارتقاء بالخدمات الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتنمية التجارة الرقمية، وكذلك تنمية صادرات عجمان إلى دول العالم.