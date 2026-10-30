عجمان تطلق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، بالتزامن مع افتتاح ملتقى «ثرا كونكت» الأول، في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «تواصل عجمان العمل على تطوير بيئة اقتصادية واستثمارية متكاملة، تقوم على الابتكار وتدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية».

وأضاف سموه: «يمثل إطلاق منظومة (ثرا) للاستثمار وريادة الأعمال خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في عجمان، من خلال بناء نموذج متكامل يجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للوصول إلى التمويل والأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية».

وتابع سمو ولي عهد عجمان: «نؤمن بأن ريادة الأعمال تمثل محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية المستدامة، لما تؤديه من دور في تنويع مصادر الدخل، واستحداث فرص عمل جديدة، وتمكين الكفاءات والمواهب، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق، تحرص عجمان على توفير بيئة داعمة للمبادرين والمبتكرين، تتيح لهم تطوير مشاريعهم انطلاقاً من مرحلة الفكرة والتأسيس، وصولاً إلى النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية».

وأكد سموه أن تكامل الخدمات التي تقدمها منظومة «ثرا»، وتنوع الحلول التي توفرها للشركات الناشئة والمستثمرين، يعززان قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الأعمال، ويدعمان بناء شراكات فاعلة بين مختلف الأطراف، بما يخلق فرصاً استثمارية جديدة، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وتستهدف منظومة «ثرا»، خلال خمس سنوات، تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3135 فرصة عمل مباشرة.

وتضم منظومة «ثرا» ست شركات متكاملة، تشمل «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، أن إطلاق منظومة «ثرا» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال.

بدوره، قال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، من خلال ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق.

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، مريم خليفة النعيمي، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، عبر جمع مختلف عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تدعم الشركات من مرحلة التأسيس حتى التوسع في الأسواق.

وقالت إن المنظومة تستهدف تجهيز أكثر من 220 شركة للاستثمار، ومساعدة الشركات الناشئة على استقطاب 69 مليون درهم من التمويل الخارجي، إلى جانب دعم 600 شركة ناشئة عبر «ثرا إكس»، مع التطلع إلى الاستثمار المباشر في 71 شركة.

فرص لنمو الشركات الناشئة

أكد مسؤولون وخبراء في قطاع ريادة الأعمال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ملتقى «ثرا كونكت» في عجمان، أن المتغيرات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، تتيح فرصاً واعدة أمام الشركات الناشئة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق أعمالها.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، إن التغيرات التي تشهدها الأسواق، والظروف الاستثنائية في المنطقة والعالم تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال للتوسع والنمو، من خلال الاستفادة من انخفاض التكاليف التشغيلية، وتقديم خدمات تنافسية بأسعار أقل.

إلى ذلك، قالت خبيرة ريادة الأعمال، غدير محجوب، إن الشركات الناشئة مرشحة لتحقيق نمو في أعمالها خلال الفترة الحالية، عبر تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، والاستفادة من انخفاض الميزانيات والتكاليف التشغيلية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمنظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، مروان حارب العرياني، أن الشركات الناشئة تمتلك فرصاً كبيرة لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال المرحلة الحالية، بفضل انخفاض تكاليفها التشغيلية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.