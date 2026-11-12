طيران الإمارات تحصد الجائزة الذهبية في جوائز الأداء التسويقي العالمية 2026

حصدت طيران الإمارات الجائزة الذهبية ضمن الفئة الجديدة "أفضل حملة في السفر والترفيه والتجارب" في جوائز الأداء التسويقي العالمية 2026، لتصبح أول فائز بهذه الفئة منذ إطلاقها.

وجاء التكريم تقديراً للنجاح الذي حققته الناقلة في تطوير برنامج التسويق بالعمولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إحدى أكثر أسواق السفر تنافسية في العالم، حيث تتنافس وكالات السفر الإلكترونية وشركات الطيران ووكلاء السفر على شبكة الشركاء نفسها.

وأعادت طيران الإمارات بناء برنامجها للتسويق بالعمولة من خلال الانتقال من التركيز على أعداد كبيرة من الناشرين إلى شبكة أكثر انتقائية وكفاءة من الشركاء، إلى جانب تعزيز العلاقات المباشرة معهم وتوجيه الاستثمارات نحو القنوات التي تحقق أكبر أثر، والتوسع في فئات جديدة من الشركاء.

وأسهم هذا النهج في زيادة إيرادات طيران الإمارات من أنشطة التسويق القائم على الأداء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 31% خلال عام واحد.

وتتعامل طيران الإمارات مع التسويق القائم على الأداء باعتباره محركاً استراتيجياً للنمو وجذب العملاء، وليس مجرد قناة تسويقية.

ويجمع فريق متخصص داخل الناقلة بين الخبرة في إدارة القنوات والتحليلات المتقدمة وقياس أثر الحملات وفهم سلوك العملاء والاستفادة من البيانات المباشرة، مع التركيز على تحقيق إيرادات إضافية وتحسين جودة العملاء والقيمة طويلة الأجل للعلاقة معهم.

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس، للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في مجموعة الإمارات: "نفخر بهذا التكريم من جوائز الأداء التسويقي العالمية، الذي يعكس التزام فرقنا بتحقيق قيمة حقيقية للعملاء ولأعمالنا في الوقت نفسه، إذ يشكل التسويق القائم على الأداء أحد المحركات الأساسية للنمو التجاري في طيران الإمارات، فيما يتيح لنا النهج المنهجي القائم على البيانات، إلى جانب الاستخدام الذكي للأتمتة، تحقيق عوائد ملموسة للأعمال.

ويستند نجاح الفريق إلى استراتيجية واضحة وأهداف محددة وتنفيذ منضبط، وقد انعكس ذلك على تحسين جودة الحجوزات ونتائج الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونهنئ جميع الفرق التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز".

نظرة على التسويق القائم على الأداء في طيران الإمارات

· يتولى فريق أساسي في دبي إدارة التسويق بالعمولة، والبحث المدفوع، ومحركات مقارنة أسعار الرحلات، بدعم من أكثر من 60 متخصصاً في التسويق الرقمي ومئات الشركاء حول العالم. وتسهم هذه القنوات الثلاث مجتمعة في استقطاب أكثر من ثلث العملاء الجدد عبر موقع emirates.com.

· يدير الفريق الاستراتيجية والتنفيذ لأكثر من 5000 حملة مستمرة حول العالم عبر محركات البحث ومواقع البحث عن الرحلات وشركاء التسويق بالعمولة.

· تسهم البيانات واسعة النطاق التي يوفرها الشركاء في توجيه قرارات الاستثمار ودعم أكثر من 4000 مسار سفر في 80 سوقاً.

· تمكّن مستويات الأتمتة المرتفعة والإجراءات الصارمة الفريق من إدارة هذا الحجم من العمليات بكفاءة واتساق، مع وجود متخصصين في كل مجال لضمان أعلى مستويات التنفيذ والحوكمة.

· تتيح الشراكات الحصرية لطيران الإمارات طرح حلول إعلانية مبتكرة ورائدة على مستوى القطاع.

وتحتفي جوائز الأداء التسويقي العالمية بالحملات والمبادرات التي تحقق نمواً قابلاً للقياس في مجالات التسويق القائم على الأداء والشراكات التسويقية، وتعكس التعاون بين العلامات التجارية والوكالات والناشرين ومنصات التكنولوجيا.

ويتم تقييم المشاركات بشكل مستقل من قبل مجموعة من كبار المحكمين من العلامات التجارية والوكالات والناشرين، استناداً إلى وضوح الاستراتيجية، وجودة التنفيذ، وفاعلية التعاون مع الشركاء، والأثر التجاري القابل للقياس.

ويأتي هذا الفوز بعد وصول طيران الإمارات إلى القائمة النهائية لجوائز البحث العالمية ضمن فئة "أفضل استخدام للبحث في قطاع السفر والترفيه".