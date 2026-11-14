حملة لاستدعاء مركبات «فورد برونكو» و«إكسبلورر» من طرازي 2025 و2026

أطلقت شركتا «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة لاستدعاء عدد من مركبات «فورد» من طرازي «برونكو» و«إكسبلورر»، المصنعة لعامي 2025 و2026.

وأوضحت بيانات حملة الاستدعاء أن المركبات المشمولة، والمصنّعة في الولايات المتحدة الأميركية، قد تصدر عنها أصوات غير طبيعية من المحرك، أو تتعرض لعطل جسيم قد يؤدي إلى فقدان القدرة على الحركة.

وأرجعت البيانات سبب الخلل إلى عدم تركيب ذراع متابعة عمود الكامات بصورة صحيحة أثناء عملية تجميع المحرك في المصنع. وأشارت إلى أن «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» ستعملان، من خلال مراكزهما المختصة، على استبدال مجموعة المحرك الأساسية بالكامل في المركبات المشمولة بالحملة، دون تحميل المالكين أي تكاليف.