«المخالفات» أكبر مصادر دخل «باركن» في الربع الثالث

ارتفع إجمالي دخل شركة «باركن»، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المُرسمة في دبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 21% إلى 415.2 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حققت الشركة إيرادات بمبلغ 343.3 مليون درهم.

وبحسب بيان صحافي صادر عن الشركة، شكلت المخالفات أكبر مصادر دخل الشركة، لتستحوذ على ما نسبته 32.85% من إجمالي الدخل، مسجلة 136.4 مليون درهم، مقارنة مع 103 ملايين درهم، وبنمو 32% على أساس سنوي، فيما حلّت الإيرادات من مواقف المركبات العامة في المرتبة الثانية، باستحواذها على 30.78% من إجمالي الدخل، لتبلغ 127.8 مليون درهم، مقارنة مع 135 مليون درهم، بانخفاض سنوي قدره 5%.

وجاءت إيرادات التصاريح والاشتراكات الموسمية الصادرة، في المرتبة الثالثة، حيث استحوذت على 20% من الإجمالي، لتسجل 83.8 مليون درهم، مقارنة مع 59.9 مليون درهم، بارتفاع سنوي 40%، تلتها الإيرادات من مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، والتي سجلت 39.8 مليون درهم، مستحوذة على 9.58% من الإجمالي، مقابل 23.5 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الثالث من عام 2025، فيما أسهمت الإيرادات الأخرى بمبلغ 23.1 مليون درهم في إجمالي دخل الشركة خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ18.3 مليون درهم.

وحلّت إيرادات مواقف المركبات العامة متعددة الطوابق في المرتبة الأخيرة بالإسهام في دخل الشركة، لتبلغ 4.4 ملايين درهم، مقابل 3.7 ملايين درهم حققتها الشركة في الربع الثالث من 2025.