172 مستثمراً من 35 جنسية يشاركون في تمويل ثامن «عقار مُرمَّز» بدبي

شارك 172 مستثمراً من 35 جنسية في تمويل العقار المُرمَّز الثامن الذي طرحته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك خلال خمس دقائق فقط من فتح باب الاستثمار في المشروع، الذي يقع في مدينة محمد بن راشد ضمن مشروع «شوبا كريك فيستاز ريزيرف».

وكانت «أراضي دبي»، قد أعلنت عن طرح ثامن عقار مُرمَّز، عند الساعة الثالثة عصراً، أمس، عبر منصة «بريبكو منت».

ويتمثل العقار الثامن في شقة مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وتقع في مشروع «شوبا كريك فيستاز ريزيرف»، بمساحة تبلغ 46.24 متراً مربعاً، وبقيمة مليون درهم.

يُذكر أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA، والمصرف المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في 25 مايو الماضي، حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة.

ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، لحماية المستثمرين، وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية.

ومنذ إطلاق المشروع، تم بيع سبعة مشروعات مُرمَّزة عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي بمشاركة مستثمرين من 50 جنسية.

يُشار إلى أن «أراضي دبي»، قد أكدت أن مشروع الترميز العقاري يُعد مشروع القرن، ويمثل فرصة حقيقية ستُسهم في توسيع قاعدة تملك العقار لشرائح المجتمع المختلفة.

وكشفت عن خفض الرسوم المقررة على تسجيل معاملات الترميز العقاري من 4 إلى 2%.

ولفتت إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار، تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة.

إلى ذلك، سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 17.56 مليار درهم، بعد تنفيذ 5288 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 12.39 مليار درهم.

وتوزّعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3522 مبايعة لوحدات سكنية، و149 مبايعة لمبانٍ، و487 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 4158 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجل الرهن العقاري 1000 معاملة، بقيمة 4.09 مليارات درهم، موزعة بواقع 627 مبايعة لوحدات سكنية، و119 مبايعة لمبانٍ، و254 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.08 مليار درهم، بواقع 130 معاملة موزعة على 88 مبايعة لوحدات سكنية، وتسع مبايعات لمبانٍ، و33 مبايعة لأراضٍ.

وواصلت السوق العقارية في دبي تحطيم الأرقام القياسية، حيث سجلت مبيعات استثنائية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ونمت بنسبة 38% لتصل إلى 390.57 مليار درهم، مقابل 283.11 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2024.