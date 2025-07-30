"المركزي" يبقي على سعر الأساس عند 4.40%

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 4.40%.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير.

كما قرر «المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق «سعر الأساس».