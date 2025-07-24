«دبي المالي» يربح 11.6 مليار درهم بدعم قطاعَي البنوك والعقارات

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، بنهاية تعاملات أمس، بنسبة 1.02% أو 61.4 نقطة ليغلق عند 6086.19 نقطة، مدعوماً بأداء قطاعَي البنوك والعقارات، وتفاؤل المستثمرين حيال نتائج أعمال قوية للشركات المدرجة في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 1.042 تريليون درهم، في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 1.053 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، بمكاسب بلغت 11.6 مليار درهم.

ودعم صعود سوق دبي المالي، ارتفاع أسهم القطاع المالي بنسبة 1.28%، وقطاع العقارات بنحو 1.3%، والاتصالات بنسبة 1.11%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.42%.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.66%، ليغلق عند 15.1 درهماً للسهم، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ أبريل 2006، وسط تداولات بلغت 10.3 ملايين سهم، وبقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 154.96 مليون درهم.

كما صعد سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 3.42% ليغلق عند 15.1 درهماً، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج، وسط تداول 4.52 ملايين سهم، بقيمة 67.47 مليون درهم.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت نحو 2.04 مليار درهم، فيما توزعت السيولة بواقع 662.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.38 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تداول 613.17 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 37.96 ألف صفقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.15%، أو 117.41 نقطة عند مستوى 10296.28 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للسوق من 3.107 تريليونات درهم، في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.142 تريليونات درهم، في نهاية جلسة أمس، بمكاسب بلغت 35.14 مليار درهم.