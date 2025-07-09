157.2 ألف شركة في «غرفة أبوظبي» حتى نهاية يونيو

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، ارتفاع عدد أعضائها، لتصل إلى 157 ألفاً و207 شركات، بنسبة نمو بلغت 4.9%، خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى نهاية يونيو 2025، وذكرت الغرفة، في بيان، أن هذه الزيادة تأتي انعكاساً مباشراً لجهود الغرفة في دعم القطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية داخل الإمارة وخارجها.

وأكّد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، شامس علي الظاهري، أن «هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال المتزايدة بالغرفة والدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال».